عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۰۰۰ هکتار از اراضی فهرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، مهدی رجبی زاده گفت: از سال ۱۳۹۶ اعتبارات مالچ پاشی وارد قانون بودجه شده و با اعتبارت تخصیص داده شده، در سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ هکتار از کانون های بحرانی منطقه ریگان و نرماشیرمالچ پاشی شده است.

رجبی زاده گفت: در سال ۹۷ تمرکز کارها روی منطقه نگین کویر فهرج بوده و حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بیابانی در فاز نخست مالچ پاشی می شود.

وی استان کرمان را پیشرو در زمینه بیابان زدایی اعلام کرد و گفت: حدود ۱۲ هزار هکتار از بیابان های شرق استان نیاز به اجرای عملیات بیابان زدایی دارند که نزدیک به پنج هزار هکتار از این فعالیت ها در فهرج انجام خواهد شد .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهار امیدواری کرد: با شروع زود هنگام کار در سال آینده سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم.

رجبی زاده افزود: امیدواریم مطالعات سیل خیزی منطقه فهرج، در سه ماه آینده به پایان برسد و با تخصیص اعتبار بتوانیم دو یا سه سیل بند که نقش مهمی در کنترل سیلاب و افزایش آبدهی قنوات خواهند داشت، در منطقه احداث کنیم.