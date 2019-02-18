تیم ملی نیاز به قوت قلب دارد/هنوز در شوک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰، فروردین ماه سال آینده به مصاف رقبایش خواهد رفت. ملی پوشان در گروه C مسابقات با تیم‌های فیلیپین، چین تایپه و فلسطین (میزبان) همگروه هستند و از این گروه دو تیم به مرحله بعد صعود خواهد کرد. تیم ملی جهت آماده سازی خود اواخر بهمن ماه در تورنمنت چهار جانبه هند شرکت کرد و با قبول سه شکست مقابل تیم‌های هند، میانمار و نپال به کار خود پایان داد.

زهرا قنبری ملی پوش فوتبال بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج کسب شده تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه هند گفت: تیم‌های خوبی در تورنمنت هند حضور داشتند. تیم ما هم خوب بود اما نتایج راضی کننده نبود و ما هم ناراحت هستیم. پس از حدود چهار سال در یک دیدار تدارکاتی حضور داشتیم در حالی که سایر تیم ها به سرعت در حال پیشرفت هستند. تیم ملی ایران پتانسیل خوبی دارد اما در تورنمنت هند بدشانسی آوردیم. موقعیت‌های گلزنی بسیاری داشتیم که منجر به گل نشد، در فوتبال هم اگر گل نزنید قطعا گل خواهید خورد.

زهرا قنبری در ادامه تاکید کرد: تجربه خوبی در این تورنمنت کسب کردیم، تیم ملی بسیار مورد انتقاد قرار گرفت ولی باید پذیرفت که ما به شدت با کمبود دیدار تدارکاتی مواجه بودیم. حضور در تورنمنت هند پیش از اعزام به مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰کمک زیادی به ما کرد.

وی درباره شکست سه بر صفر مقابل تیم ملی نپال گفت: هنوز خودمان نیز در شوک باخت ها هستیم. در بازی نخست مقابل میزبان قرار گرفتیم. هند شاید تنها چند موقعیت گلزنی داشت اما ما موقعیتهای بسیاری داشتیم که با بدشانسی گل نشد. همانطور که تیم ملی در جام ملت‌ها مقابل ژاپن شکست خورد و حذف شد در بازی با نپال نیز این اتفاق برای ما رخ داد در عین اینکه موقعیت‌های بسیاری داشتیم اما گلی به ثمر نرسید. گاهی نمی شود که نمی شود. شاید قبلا تصور بر این بود بازی مقابل تیم‌های هند و نپال آسان است اما اینگونه نیست. این تیم‌ها پیشرفت کرده‌اند و تلاش می کنند. میانمار پس از تورنمنت هند در تورنمنت دیگری شرکت خواهد کرد و تمام اینها به روند پیشرفت یک تیم کمک می کند. تیم ما باید منتظر باشد تا بلکه بتواند در یک دیدار تدارکاتی شرکت کند.

قنبری افزود: اگر تیم ملی ایران نیز بازی‌های تدارکاتی بسیاری برگزار می کرد با تجربه‌تر در تورنمنت هند شرکت می کردیم و به اهداف کادرفنی و خودمان می رسیدیم. نبود بازی‌های تدارکاتی به شدت حس شد. هدفمان این نیست که باخت‌ها را توجیه کنیم ولی باید از این شکست درس بگیریم و در نظر بگیریم که بازی تدارکاتی بسیار کمک کننده است.

ملی پوش فوتبال بانوان به نبود حسین عبدی در تورنمنت هند اشاره و گفت: نبود عبدی نیز بسیار حس شد و جایش خالی بود. شرایط متفاوتی برای ملی پوشان در این تورنمنت رقم خورد و درس‌های زیادی گرفتیم.

وی درباره گروه‌بندی تیم ملی در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ با تیم های فیلیپین، فلسطین و چین تایپه گفت: نه می توان گفت گروه سختی است نه گروه آسانی. باید تلاش کنیم. تیم نیاز به حمایت دارد. برگزاری دیدارهای تدارکاتی بسیار تاثیر گذار است. برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی بلاروس در تهران می تواند کمک بسیاری در شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم ملی کند. هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم، حتی تیم فلسطین با برنامه تر از گذشته عمل می کند و میزبان رقابت‌های است. برای صعود از گروه خود تلاش خواهیم کرد.

تیم ملی قرار است اسفند ماه دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی بلاروس برگزار کند و اگر مجوزهای لازم اخذ شود این دیدار در ورزشگاه آزادی و با حضور تماشاگران بانو انجام خواهد گرفت. زهرا قنبری درباره برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم بلاروس در آزادی گفت: امیدوارم که این اتفاق رخ دهد و همه برای حمایت بیایند. تیم ملی نیاز به قوت قلب دارد و امیدوارم حمایت شویم. تیم ملی پتانسیل خوبی دارد و فقط نیاز به توجه و حمایت دارد. اگر در مسابقات تدارکاتی شرکت نکنیم نمی توانیم در مسابقات رسمی نتیجه بگیریم. حتی اگر بهترین تیم دنیا هم باشید بدون کسب تجربه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در دیدارهای تدارکاتی نمی توان نتیجه کسب کرد.