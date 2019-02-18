پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از سن تکلیف آغاز شود

حجت الاسلام حسین درودی در حاشیه برگزاری جشن تکلیف ۸۰۰ دختر گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن تکلیف دستور قرآنی است، که از طریق آن انسان متوجه می شود، خداوند برای وی برنامه ویژه دارد و ارتباط خود را با ملائکه و روح خود برقرار کرده و مرز خود را بین انسان و حیوان بیشتر کند، در این دوران انسان از حیوان دور شده و به ملائکه نزدیک می شود و در نهایت به جایی می رسد، که از ملائکه نیز بالا می رود.

وی گفت: جشن تکلیف سبب ایجاد شخصیت بین دانش آموزان می شود، حیوان و ملائکه توانایی انتخاب ندارند و تنها انسان است، که می تواند مسیر خود را انتخاب کند.

معاون امور استانهای ستاد همکاری حوزه های علمیه وآموزش وپرورش اضافه کرد: دانش آموزان در جشن تکلیف یاد می گیرند، کاستی های خود را ابتدا با مناجات حل کنند و می فهمند، رزق از آسمان به پایین می آید و این امر به اصلاح الگوهای زندگی و نیز آسیب های اجتماعی می انجامد، اگر بخواهیم آسیب های اجتماعی را پیشگیری کنیم، باید از سن تکلیف اقدام کرد، اما اگر بخواهیم تنها به درمان آسیب اجتماعی کنیم، به دانش آموزان اهمیت کمی باید بدهیم.

درودی افزود: ما باید نسل آینده را آموزش دهیم و پیشگیری کنیم، تا بتوانیم به نجات جامعه در آینده با برنامه های قرآن و عترت بپردازیم.