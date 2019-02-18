حمایت ۱۲۵ حامی ایرانی مقیم خارج کشور از ایتام بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد، احمد لطفی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه جذب حامیان مقیم خارج کشور در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین این نهاد گفت: با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان در کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس اقامت دارند مایلند به هموطنان خود در کشور کمک کنند که این کار از طریق جذب و عضویت حامیان در موسسه خیریه کافل الیتیم انجام می شود.

وی افزود: کمیته امداد استان بوشهر تلاش دارد تا از طریق رابطان، معتمدان، افراد سرشناش و کسانی که فامیلی در خارج از کشور دارند ارتباط برقرار کند تا در نتیجه ایتام نیازمند از خدمات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی این حامیان خارجی بهره‌مند شوند.

لطفی ادامه داد: در این زمینه تاکنون بسیاری از حامیان مقیم خارج از کشور با تماس از طریق شبکه‌های ارتباطی کمک‌های مادی و معنوی خود را به فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد پرداخت کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این رابطه ۱۲۵ حامی مقیم خارج از کشور از طریق موسسه خیریه کافل الیتیم حمایت از ۱۲۰ فرزند یتیم و غیر یتیم نیازمند تحت حمایت کمیته امداد را در بوشهر بر عهده گرفتند و در طول سال کمک های خود را به آنها پرداخت می کنند.

وی بیان کرد: این حامیان علاوه بر اینکه در نیمه نخست سال جاری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از طریق موسسه خیریه کافل الیتیم به ایتام تحت حمایت استان کمک کردند، در زمینه ساخت مسکن، کمک های درمانی و جهیزیه نیز به مددجویان مساعدت کردند.

وی با بیان اینکه طرح اکرام ایتام به عنوان یک طرح موفق کمیته امداد با استقبال خوب حامیان همراه بوده است، افزود: در کمیته امداد استان بوشهر هفت هزار و ۵۲۴ فرزند ایتام و محسنین در طول سال از حمایت های مالی و غیر مالی هشت هزار و ۶۷۲ حامی بهره مند می‌شوند.