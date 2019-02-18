رقابت های تنیس روی میز بانوان کارمند از فردا در قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تنیس روی میز کارمندان دولت سراسر کشور در بخش بانوان از فردا در قزوین با حضور ۲۱ تیم آغاز می‌شود.

این رقابت‌ها در دو بخش تیمی و انفرادی طی روزهای ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند به میزبانی خانه بین المللی تنیس روی میز قزوین برگزار خواهد شد.

مصاف تیم اقبال قزوین در لیگ برتر کبدی بانوان

تیم اقبال قزوین بعنوان صدرنشین در مرحله سوم لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان می‌رود.

این رقابت‌ها با حضور ۱۰ تیم ایلام، گلستان، اقبال قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، فارس، آلومینیوم اراک، آداک تهران، جهان پهلوان تختی و گیلان در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می‌شود.

مسابقات تنیس جام فجر برگزار شد

این رقابت‌ها در دو رده سنی نوجوانان سطح الف. و ب. برگزار و در گروه الف، عرفان هاشمیان با غلبه بر رادین آراستی به مقام قهرمانی رسید و امیرسام محمد بیگی و محمد حسین احمدی مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

در سطح ب، مسابقات هم مهدیار کریمی نیا با غلبه بر علی جهانبخشی به مقام قهرمانی رسید و علی جهانبخشی به مقام دوم و فارسی و بختیار هم مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

این رقابت‌ها شرکت بیش از ٢٠ بازیکن در خانه تنیس مینودر برگزار شد.

بانوی قزوینی سرپرست لیگ برتر کشتی بانوان شد

مه سیما بابایی در مرحله مسابقات لیگ برتر کشتی بانوان بعنوان سرپرست کل مسابقات و نماینده کمیته انظباطی فدراسیون کشتی حضور خواهد داشت.

این رقابت‌ها ۲ و ۳ اسفند به میزبانی خانه کشتی محمد بنا برگزار می‌شود.