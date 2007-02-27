گرایش های سیاسی و امنیتی عراق به مسیر نادرستی منحرف شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مک کانل رئیس بخش دفاعی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در جمع اعضای کمیسیون نیروهای مسلح مجلس سنا با اشاره به اینکه اصطلاح جنگ داخلی بخوبی اجزای تشکیل دهنده جنگ عراق را ترسیم می کند، اظهار داشت : گرایش های سیاسی و امنیتی در عراق بسوی نادرستی منحرف شده اند.

وی افزود : ما عقیده داریم که وضعیت امنیتی عراق بسوی وضعیت مشابه شش ماهه دوم سال 2006میلادی بازخواهد گشت.

این اظهارات درحالی است که روزانه شاهد انواع انفجارها و کشتار مردم بی گناه و نظامی در نقاط مختلف کشورعراق هستیم.