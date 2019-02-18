ظرفیت های گردشگری ایلام نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر دوشنبه در چهاردهمین نشست هیئت امنای دانشگاه آزاد استان اظهار داشت: تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی یک اتفاق عظیم بود.

وی در ادامه یکی از رویکردهای مهم دانشگاه را در دو حوزه تلفیق علم و عمل و ایجاد اشتغال و درآمد عنوان کرد و تصریح کرد: هدف، تلفیق علم و اجرا و عمل است و دانشگاه می تواند در این خصوص نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وی ادامه داد: رشته های دانشگاهی به سمت مزیت ها و نیازها و اشتغال استان سمت و سو پیدا کند.

استاندار ایلام در ادامه توصیه کرد: دانشگاه آزاد به سمت فعالیت های اقتصادی درآمدزا حرکت کند، این دانشگاه بایست به سمت و سوی کارهای اقتصادی روی آورد و در این میان حوزه گردشگری یک انتخاب خوب است.

وی افزود: امروز با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های استان در حوزه گردشگری می توان بر این مهم تمرکز و سرمایه گذاری کرد و دانشگاه آزاد می تواند با تلفیق علم و عمل رابطه معنادار با بازار کار پیدا کند.

استاندار ایلام به واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی و ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: این واگذاری ها برای توانمند سازی دانشگاه آزاد صورت گرفته تا بتواند به سمت درآمد زایی و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان این دانشگاه حرکت کند.