به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با عنوان «آن‌چه درباره نجف دریابندری نمی‌دانیم» با حضور چهره‌های ادبی و هنری و با سخنرانی مژده دقیقی، رضا رضایی، شمیم مستقیمی و ماکان زهرایی، چهارشنبه اول اسفند ساعت ۱۸ در شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود.

به همین مناسبت از تیزر فیلم «نجف دریابندی، یک دور تمام» به کارگردانی شمیم مستقیمی رونمایی می‌شود و چاپ جدید و نسخه کامل رمان «بیلی باتگیت» اثر ای. ال. دکتروف با ترجمه نجف دریابندی، در این مراسم در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

شمیم مستقیمی، کارگردان فیلم «نجف دریابندری، یک دور تمام» درباره این فیلم می‌گوید: «این تنها فیلم مستندی است که از دریابندری ساخته شده است. این فیلم در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ فیلمبرداری شده، در دوره‌ای سخت که همزمان با بیماری و درگذشت همسر ایشان خانم فهیمه راستکار بود. دریابندری در این دوره روزهای سختی را می‌گذراند و بعد از آن هم دیگر توان خود را از دست داد.»

او درباره محتوای این فیلم اظهار می‌کند: دریابندری در این فیلم درباره ترجمه، نگاه و سبک کاری، منش و تصمیم‌های زندگی‌اش صحبت کرده است.

کارگردان این مستند درباره ویژگی این اثر می‌گوید: اگر کسی دوست داشته باشد با نجف دریابندری دریک مهمانی خودمانی، چند دقیقه‌ای بنشیند، دیدن این فیلم حتما برایش لذت‌بخش خواهد بود.

در مدت هفت روز تمامی آثار نجف دریابندری که توسط انتشارات کارنامه به چاپ رسیده در فروشگاه مرکزی شهرکتاب در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

ماکان زهرایی درباره کتاب تجدید چاپ‌شده «بیلی باتگیت» می‌گوید: این کتاب بعد از سال‌ها منتشر شده و نسخه کامل این اثر است.

او درادامه درباره سایر آثار دریابندری می‌افزاید: «به زودی کتابی که در قالب یک گفت وگوی کامل با این نویسنده و مترجم ارزشمند کشورمان تهیه شده است، پس از سال‌ها توقف، تجدید چاپ شده و رونمایی خواهد شد.

این مراسم با همکاری سایت هاشور و شهر کتاب مرکزی برگزار می شود که همزمان با پخش تیزر، فروش آنلاین و تماشای فیلم در این سایت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.