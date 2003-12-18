توني بلر از طرح كاهش بدهيهاي عراق استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، توني بلر نخست وزير انگليس درملاقات امروز خود با جيمز بيكر نماينده ويژه آمريكا براي جلب حمايت رهبران كشورهاي اروپايي براي كاهش بدهي 120 ميليارد دلاري عراق از طرح كاهش بدهيهاي عراق استقبال كرد.

سخنگوي بلرازموافقت دولت انگليس براي كاهش بدهيهاي عراق و بررسي دقيقي تراين مسئله درنشست "باشگاه پاريس" درسال 2004 خبر داد.

سخنگوي بلر اعلام كرد: " دولت انگليس مسئله بدهيهاي عراق را با ديگر شركاي خود فعالانه دنبال مي كند تا بتواند نظرات ديگر شركاي خود را نيز به دست آورد." وي در ادامه خاطر نشان كرد كه دولت انگليس بازهم همانند دوران جنگ رابطه نزديك خود با دولت آمريكا را حفظ خواهد كرد.

درسفردوره اي جيمز بيكربه كشورهاي اروپايي برخي كشورها اعلام كرده اند كه بايدازميزان كاهش دقيق اين بدهي مطلع باشند اما فرانسه و آلمان كه از مخالفان اصلي جنگ آمريكا عليه عراق بودند اعلام كرده اند كه ميزان كاهش بدهي اين كشورها بايد در"باشگاه پاريس" ( باشگاه كشورهاي طلبكار) كه متشكل از19 كشور وام دهنده به عراق است حل و فصل شود.

گفتني است يكي از مشكلات مقامات واشنگتن درمورد مسئله بدهيهاي عراق كشورهاي عربي حوزه خليج فارس هستند زيرا اين كشورها مانند عربستان، كويت و امارات عربي متحده 45 ميليارد دلار از دولت عراق طلبكار هستند درحاليكه طلب كشورهاي عضو "باشگاه پاريس" 40 ميليارد دلاراست.

لازم به ذكراست كه پس از سفر روز سه شنبه جيمز بيكر به فرانسه و آلمان و ملاقات با ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه و گرهارد شرودرصدراعظم آلمان، ديروز براي ملاقات با نخست وزيرايتاليا به اين كشورسفركرد و امروزنيزپس سفر به انگليس و ملاقات با توني بلر نخست وزير انگليس قصد دارد تا در مشكل ترين مرحله اين سفر، به مسكو پايتخت روسيه سفركند تا با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه يكي از سرسخت ترين مخالفان آمريكا در جنگ عراق در مورد طرح كاهش بدهيهاي عراق ديدار كند.