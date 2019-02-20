سیاست وزارت علوم عملیاتی کردن تفاهمنامه های قبلی است

مسعود برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه وزارت علوم این است که تفاهم نامه های منعقد شده در طی سال های گذشته منجر به اقدامات اجرایی شود.

وی افزود: بنابراین برنامه داریم فعالیت های اجرایی وزارت علوم را بدون انعقاد تفاهم نامه افزایش دهیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تنها درمواردی این وزارتخانه تفاهم نامه منعقد خواهد کرد که روند فعالیت اجرایی آن دیده شده باشد.

برومند اظهار داشت: باتوجه به اینکه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت یک رویه اجرایی دارد و کمک بسیاری به ارتباط صنعت و دانشگاه دارد بنابراین برای اجرای این آیین نامه تفاهم نامه هایی با سازمان ها و نهادهای مختلف منعقد شده است.

وی عنوان کرد: برای اجرای فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت حدود ۶ مورد تفاهم نامه با سازمان ها و نهادهای مختلف منعقد کرده ایم.