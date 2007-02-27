مسئولان فدراسیون فوتبال از اردوی تیم امید بازدید کردند/ پاداش ویژه برای پیروزی مقابل استرالیا

به گزارش خبرنگارمهر، دراین دیدارسید رضا افتخاری نائب رئیس، مهدی محمد نبی دبیرکل وعبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و همچنین فرامرزظلی، حمید جاسمیان و همایون بهزادی ازپیشکسوتان فوتبال کشوربا حضور درمحل هتل المپیک با کادر فنی و بازیکنان تیم امید دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار با هدف بالابردن روحیه بازیکنان تیم امید در آستانه دیدار حساس فردا مقابل تیم امید استرالیا انجام شد .

در این دیداردوستانه همایون بهزادی قبل ازصرف شام دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد. همچنین سد رضا افتخاری نیزبه نمایندگی از فدراسیون فوتبال برای نفرات تیم فوتبال امید در بازی فردا آرزوی موفقیت کرد. همچنین وی به بازیکنان قول داد درصورت کسب نتیجه پیروزی در دیدار فردا پاداش ویژه ای به بازیکنان تیم امید تعلق خواهد گرفت .

از سوی دیگر وینکو بگوویچ نیز طی سخنانی با ابراز امیدواری ازشرایط حاکم بر اردوی تیم فوتبال امید گفت : باتوجه به رفع مصدومیت بازیکنان خصوصا دروازه بان اصلی تیم با تمام نفرات مقابل استرالیا به میدان می رویم.

وی ادامه داد: در مسابقه فردا بازی سختی را پیش رو داریم اما با توجه به شرایط مطلوب تیم امید به کسب نتیجه در این دیداربسیار امیدواریم.