به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مراقبت‌های معنوی در اسلام» نوشته جمیل شاهینوز در ۲۶۰ صفحه Cemil Şahinözدر آلمان منتشر شد. جمیل شاهینوز در ابتدای این کتاب مبنای علمی مفهوم مراقبت‌های معنوی در دین اسلام را توضیح داده است.

این نویسنده در ادامه با روحانیون و کارشناسان حوزه مراقبت‌های معنوی در اسلام مصاحبه کرده و همچنین مفهوم مراقبت معنوی اسلامی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است. تمرکز نویسنده در این اثر بر الهیات اسلامی و تاریخ مراقبت‌های معنوی در جوامع اسلامی است.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان تهیه و برای انتشار به خبرگزاری مهر فرستاده است.