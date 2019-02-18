به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه فیلم، نشست نقد و بررسی فیلم مستند تجربی «جنبل» به کارگردانی مینا بزرگمهر و هادی کمالی مقدم روز چهارشنبه اول اسفند ماه در خانه هنرمندان برگزار میشود.
در خلاصه داستان این فیلم مستند آمده است: جنبل که برگرفته از افسانههای مردم جنوب درباره عشق آدمیزاد و پریزاد است، داستان مردی به نام «موسی» است، با در هم تنیدن مستند، ویدیو آرت و هنر اجرا (پرفورمنس آرت) کشف و شهود موسی را در هزارتوهای این جزیره اسرارآمیز دنبال میکند. موسی با افسون یکی از پریان دریا به نام دخت دیریا، وارد دنیای موجودات خیالی میشود.
موسی کمالی چاهویی، مینا بزرگمهر، هادی کمالیمقدم، محمد سلامتی، حسین غلامپور، زندهیاد محسن اسلامی و رضا کولغانی بازیگران این فیلم مستند هستند.
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