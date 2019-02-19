خواجه‌وند، نویسنده کودک و نوجوان درباره این سه کتاب به خبرنگار مهر گفت: یکی از آنها رمانی است با عنوان «تلی، دختری با موهای فرفری» و دیگری هم رمانی است با عنوان «ماهتینار». هر دوی این آثار برای گروه سنی کودکان است، تقریبا حدود 100 صفحه دارند و برای انتشار، به انتشارات فنی ایران سپرده شده است.

وی با بیان اینکه تصویرگری این آثار به اتمام رسیده، افزود: هر دوی این کتابها مراحل تولید و کارهای پیش از انتشار را می‌گذرانند که امیدوارم تا قبل از نمایشگاه کتاب تهران منتشر و در نمایشگاه به مخاطبان عرضه شود.

این نویسنده کودک و نوجوان درباره رمان سومش هم اظهار کرد: رمان سوم برای رده سنی بالاتری از دو رمان قبلی، یعنی برای گروه سنی ج است. عنوان این رمان «ماجرای دو تا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی» است.

به گفته خواجه‌وند این رمان را که حدود 180 صفحه دارد، انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.

وی درباره مسئله رمان‌نویسی برای کودکان اظهار کرد: آنچه در رمان‌نویسی برای کودکان مهم است، این است که نویسنده و خالق داستان بتواند فاصله موجود میان دنیای بزرگسالی خودش را با دنیای کودکانی که مخاطب داستانش هستند کم کرده و حتی از بین ببرد.

خواجه‌وند ادامه داد: وقتی من به عنوان نویسنده رمانی را برای کودکان می‌نویسم باید بدانم که این اثر ممکن است دو سال دیگر تبدیل به کتاب شده و به دست مخاطب کودک برسد.

این نویسنده کودک و نوجوان در پایان افزود: کار دشوار نویسنده رمان کودک در این است که بتواند دنیای کودک را تا حدی درک کند که بداند در دو سال آینده آن کودک چه دنیایی خواهد داشت و داستانش را بر مبنای این درک به نگارش دربیاورد. اگر این درک و شناخت از دنیای کودکی که مخاطب کتاب شما خواهد بود، ایجاد شود، کار رمان‌نویسی برای کودکان تا حد زیادی آسان خواهد شد.