تولد شش رمان در مدرسه رمان شهرستان ادب

به گزارش خبرنگار مهر، شش اثر تازه از تولیدات مدرسه رمان موسسه فرهنگی شهرستان ادب به قلم سلمان کدیور، اعظم عبدالهیان، مهدی زارع، فرشته اثنیعشری، حامد جلالی و پری رضوی روانه بازار کتاب شد.
رمان « پس از بیست سال» رمانی است که توسط سلمان کدیور تالیف شده است و حجمی بالغ بر 700 صفحه دارد.
این رمان روایتی است تاریخی در صدر اسلام که از دوران امام علی(ع) آغاز و به پس از حادثه عاشورا ختم میشود.
رمان «یک فصل در کوبیسم» نیز اثری است به قلم اعظم عبدالهیان که در 110 صفحه تالیف شده است.
این رمان داستانی اجتماعی دارد و از زبان یک زن جوان سعی در نگاهی به زندگی و هستی شناسی زنان جوان در مواجهه با زندگی روزمره دارد.
رمان «تحریر دیوانگی» نوشته مهدی زارع نیز در حجم بالغ بر 143 صفحه نوشته شده است.
زارع در این رمان روایتی از زندگی مردی را از کودکی تا بزرگسالی روایت میکند. مردی که کودکیاش در یک پرورشگاه گذشته و نگاهی عجیب و خاص به زندگی خود دارد.
رمان «رویای فالاچی» نیز نوشته فرشته اثنیعشری و با حجم 295 صفحه منتشر شده است.
این رمان روایتی است از زندگی دانشجوی جوانی که در رشته روزنامهنگاری تحصیل میکند و برای تبدیل شدن به یک نیروی حرفهای در این زمینه راه پر دردسری را پیش رو دارد.
رمان «وضعیت بیعاری» را نیز حامد جلالی تالیف کرده است و حجمی بالغ بر 327 دارد.
در این رمان داستانی در جنوب ایران و به محوریت یک جوان و زندگی او در بستر جنگ تحمیلی روایت میشود.
رمان «سدا» نیز نوشته پری رضوی است و با حجم بالغ بر 240 صفحه تالیف شده است.
داستان این اثر روایتی است از زندگی زوج جوانی که ازدواج و به طبع آن فرزندآوری آنها بدون خواست و رضایت قلبی آنها انجام شده است.
مدرسه رمان موسسه فرهنگی شهرستان ادب با مدیریت علیاصغر عزتی پاک تاکنون سه دوره از فعالیت خود را پشت سر گذاشته است و اساتیدی چون حمدیرضا شاهآبادی، محمد حسن شهسواری و بلقیس سلیمانی در آن حضور داشتهاند.
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