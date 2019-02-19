فرزانه توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری رقابت‌های پلی آف فوتسال بانوان به صورت رفت و برگشت و تاثیر تفاضل گل در انتخاب تیم پیروز گفت: برای نخستین بار است که پلی آف در لیگ بانوان برگزار شد و طبیعی است که نواقصی وجود داشته باشد. اگر عدالت برقرار می‌شد باید برنده از سه بازی تعیین می‌شد نه با تفاضل گل.

وی افزود: نمی خواهم تیمی را زیر سئوال ببرم اما حفاری به عنوان تیم صدرنشین و یک شکست راهی پلی آف شد. حفاری در مرحله اول با نتیجه پرگل مقابل مس شکست خورد و در دور برگشت با نتیجه پرگل پیروز شد و در نهایت در مجموع به دلیل تفاضل گل از صعود به فینال بازماند. به هر حال این شیوه برگزاری برای اولین بار بود و امیدوارم برای سال های آینده شرایط بهتر شود.

ملی پوش فوتسال بانوان در ادامه درباره انتخاب کادر فنی تیم ملی نیز گفت: خدا را شکر که پس از ۹ ماه تیم ملی سر و سامان گرفت و وضعیت مشخص شد. فارغ از افراد تعیین شده همین که تیم ملی سر و سامان گرفت و قرار است اردوهای ملی برگزار شود اتفاق مثبتی است.

توسلی در ادامه با گلایه از فدراسیون فوتبال افزود: به خاطر وعده و قول هایی که فدراسیون داد و به آن عمل نکرد گلایه داریم. امیدوارم تا پایان سال پاداش هایمان را دریافت کنیم. مشخص نیست بازیکنان برای سال جدید چه تصمیمی بگیرند.

ملی پوش فوتسال ادامه داد: خسته شده‌ایم. دیگر ۲۰ میلیون تومان ارزشی ندارد. شاید همان موقع که قهرمان شده بودیم می توانستیم با این مبلغ کاری کنیم اما الان دیگر هیچ. هرچند که قهرمانی را با هیچ مبلغی نمی‌توان مقایسه کرد اما دوست داشتیم که برای کارمان ارزش قائل می شدند و پاداش‌ها به موقع پرداخت می شد.

وی تاکید کرد: شرایط بانوان با مردان متفاوت است. ما قراردادهای مالی خوبی در لیگ نداریم. دو سال یک بار در قهرمانی آسیا شرکت می‌کنیم قهرمان می‌شویم و پاداش هایمان را نمی‌دهند. در لیگ نیز قراردادهایمان در صورت قهرمانی ۱۰ درصد افزایش دارد و شاید تا پنج سال آینده مجموع رقم قرارداد ما به ۱۰۰ میلیون هم نرسد. حتی در قرارداد ذکر می شود در صورت عدم قهرمانی ۳۰ درصد نیز کسر می شود! همه جوره در بخش بانوان ظلم می‌شود و امیدوارم این مشکلات رفع شود.

«در صحبت ها گفتید اگر تا پایان سال پاداش ها پرداخت نشود بازیکنان تصمیم دیگری خواهند گرفت. یعنی ممکن است بازیکنان تصمیم به ترک تیم ملی بگیرند؟» توسلی در پاسخ به این سئوال، گفت: تمام بازیکنان دوست دارند برای تیم ملی بازی کنند. اگر غیر از این بود هیچ یک با توجه به شرایط موجود در تیم نمی ماندند چرا که نامهربانی های بسیاری دیده‌ایم اما به خاطر علاقه و عشق ماندیم و حتی خودمان را با تیم مردان مقایسه نکردیم. باید حق بدهید که دلسرد و ناراحت شویم. نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقی رخ بدهد. نمی دانم به اردو بروم یا نروم چون این رفتار توهین و بی احترامی به شخصیت ملی پوشان است.

توسلی ادامه داد: ملی پوشان پس از گذشت حدود ۱۰ ماه سکوت کردند در صورتی که اگر در بخش مردان این اتفاق رخ می داد آنها فدراسیون را زیر سئوال می‌بردند. شاید باید ما نیز حقمان را به زور بگیریم و نباید سکوت کنیم. امیدوارم اتفاقات خوبی در ادامه رخ دهد.

ملی پوش فوتسال بانوان افزود: اگر همان زمانِ قهرمانی، می توانستیم با پاداش هایمان یک پراید بخریم الان دو نفری هم پاداش هایمان را روی هم بگذاریم نمی توانیم یک پراید بگیریم! امید داریم هرچه زودتر این مشکلات حل شود چون ارزش کار بازیکنان بزرگ بود، با وجود تمام سختی‌ها و درگیری‌ها دو بار قهرمان آسیا شدیم. در کل نه فقط در فوتسال بانوان بلکه در سایر رشته ها ظلم می شود.