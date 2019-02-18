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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

استعفای۷عضو حزب کارگر در اعتراض به سیاست های ضد صهیونیستی کوربین

استعفای۷عضو حزب کارگر در اعتراض به سیاست های ضد صهیونیستی کوربین

هفت نفر از اعضای حزب کارگر انگلیس امروز دوشنبه از تصمیم خود برای جدا شدن از این حزب به دلیل مخالفت با سیاست های «جرمی کوربین» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اختلاف نظرهای پیش آمده در حزب کارگر انگلیس در خصوص مسائلی همچون برگزیت و یهود ستیزی، هفت نفر از اعضای این حزب به حضور خود در آن پایان دادند.

صبح امروز اعلام شده بود که تعدادی از نمایندگان حزب کارگر  به دلیل اختلاف نظر با «جرمی کوربین» رهبر این حزب در خصوص برگزیت و همچنین مواضع وی علیه اسرائیل، قصد کناره گیری از این حزب را دارند.

این نمایندگان همچنین به نحوه برخورد جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در قبال موضوع یهودستیزی در این حزب اعتراض دارند.

با این حال «استیون کیناک» نماینده حزب کارگر و از منتقدان جدی کوربین از نمایندگان معترض خواسته در حزب بمانند و مبارزه کنند.

کد مطلب 4545817
عبدالحمید بیاتی

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