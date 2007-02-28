مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: یکی از مشخصات اصلاح طلبی است این است که متناسب با شرایط روز و اقتضائات زمان پیش می رود.
وی افزود: با توجه به اینکه هشت سال از دوران اولیه اصلاحات گذشته است، ضرورت بازنگری در مبانی اصلاحات، روشها، برنامه ها بعد از پایان دولت هشتم احساس می شد و تدوین این منشوراصلاح طلبی نیز در همین راستا است.
مبلغ در ادامه به بیان برخی نقطه نظرات خود در خصوص ضروریات منشور پرداخت و پیشنهاد کرد: محور تدوین منشور اصلاحات باید درس گرفتن از کامیابی ها و ناکامی ها گذشته باشد .
معاون سیاسی وزارت کشور دولت هشتم همچنین بر ضرورت توجه به تغییرات و تحولات چشمگیر در عرصه بین المللی و داخلی در تدوین منشور تاکید کرد .
این فعال سیاسی افزود: شرایط ناشی از سیاست های دولت نهم چه در عرصه سیاست خارجی و چه در عرصه های مختلف داخلی بخصوص در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است که باید برای آنها راه حل هایی در نظر گرفته شود.
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حل مشکلات ناشی از سیاست های غلط دولت نهم، قطع وابستگی اقتصاد از نفت ، توانمند سازی جامعه مدنی و کوچک سازی دولت باید از مبانی منشور اصلاح طلبی باشد
مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین بر ارائه راهکارهایی برای عدم وابستگی کشور به نفت تاکید کرد و اظهار داشت: نفت بلای جان ما و اقتصاد ما شده است و اصلاح طلبان باید قطع وابستگی کشور به نفت را در دستور کار قرار دهند.
مبلغ افزود: توانمند سازی جامعه مدنی که ضعف آنها یکی از گره های مهم کشور است باید حتما دراین منشور پیش بینی شود و راههای توانمد سازی جامعه مدنی در کشور ارائه شود چرا که بدون داشتن جامعه توانمند مدنی به هیچ وجه به منویات و اهدافی که برای جمهوری اسلامی پیش بینی شده است نمی رسیم.
وی تصریح کرد: در مجموع این منشور باید منجر به گفتمانی شود که از یک طرف وحدت بین نیروها و بخصوص اصلاح طلبان را تضمین و تامین کند و از طرف دیگر چاره اندیشی برای برون رفت از مشکلات کشور در آن پیش بینی شده باشد و بتواند به نیازها و اقتضائات زمانی که ما فعلا درآن هستیم پاسخ دهد.
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برخی افراد مخالف خوان همیشه از ابتدا در هر شرایطی با هر حرکتی مخالفت می کنند
مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که " چرا برخی احزاب از تدوین این منشور ابراز بی اطلاعی می کنند و از این کار ناراحت هستند" گفت: وقتی یک کار مثبتی شکل می گیرد همه باید تشویق کنند، مگر اینکه این کار بخواهد یک قطبی و یک جانبه بشود ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
مبلغ در پایان با تاکید بر اینکه" تدوین این منشور باید به گسترش جبهه اصلاحات منجر شود" اظهار داشت: تدوین این منشور باید هر چه بیشتر جریانات اصلاح طلب را به هم پیوند دهد و نزدیک کند اگر غیر از این باشد با روند اصلاح طلبی جور در نمی آید.
وی در عین حال گفت : البته احتمال دارد برخی افراد و عناصر مخالف خوانی که همیشه از ابتدا در هر شرایطی با هر حرکتی
مخالفت می کنند با این مورد نیز مخالفت کنند ولی این بحث جزئی است.
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