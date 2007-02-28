مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: یکی از مشخصات اصلاح طلبی است این است که متناسب با شرایط روز و اقتضائات زمان پیش می رود.

وی افزود: با توجه به اینکه هشت سال از دوران اولیه اصلاحات گذشته است، ضرورت بازنگری در مبانی اصلاحات، روشها، برنامه ها بعد از پایان دولت هشتم احساس می شد و تدوین این منشوراصلاح طلبی نیز در همین راستا است.

مبلغ در ادامه به بیان برخی نقطه نظرات خود در خصوص ضروریات منشور پرداخت و پیشنهاد کرد: محور تدوین منشور اصلاحات باید درس گرفتن از کامیابی ها و ناکامی ها گذشته باشد .



معاون سیاسی وزارت کشور دولت هشتم همچنین بر ضرورت توجه به تغییرات و تحولات چشمگیر در عرصه بین المللی و داخلی در تدوین منشور تاکید کرد .

این فعال سیاسی افزود: شرایط ناشی از سیاست های دولت نهم چه در عرصه سیاست خارجی و چه در عرصه های مختلف داخلی بخصوص در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است که باید برای آنها راه حل هایی در نظر گرفته شود.

حل مشکلات ناشی از سیاست های غلط دولت نهم، قطع وابستگی اقتصاد از نفت ، توانمند سازی جامعه مدنی و کوچک سازی دولت باید از مبانی منشور اصلاح طلبی باشد

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ارائه راهکار برای خصوصی سازی را یکی دیگر از محورهای اصلی منشور اصلاح طلبی دانست و گفت: متاسفانه روز به روز علیرغم همه شعارهایی که داده شده همچنان دولت بزرگ و بزگتر می شود و این یکی از نکات بسیار مهمی است که باید در این منشور پیش بینی شود.

مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین بر ارائه راهکارهایی برای عدم وابستگی کشور به نفت تاکید کرد و اظهار داشت: نفت بلای جان ما و اقتصاد ما شده است و اصلاح طلبان باید قطع وابستگی کشور به نفت را در دستور کار قرار دهند.

مبلغ افزود: توانمند سازی جامعه مدنی که ضعف آنها یکی از گره های مهم کشور است باید حتما دراین منشور پیش بینی شود و راههای توانمد سازی جامعه مدنی در کشور ارائه شود چرا که بدون داشتن جامعه توانمند مدنی به هیچ وجه به منویات و اهدافی که برای جمهوری اسلامی پیش بینی شده است نمی رسیم.

وی تصریح کرد: در مجموع این منشور باید منجر به گفتمانی شود که از یک طرف وحدت بین نیروها و بخصوص اصلاح طلبان را تضمین و تامین کند و از طرف دیگر چاره اندیشی برای برون رفت از مشکلات کشور در آن پیش بینی شده باشد و بتواند به نیازها و اقتضائات زمانی که ما فعلا درآن هستیم پاسخ دهد.

برخی افراد مخالف خوان همیشه از ابتدا در هر شرایطی با هر حرکتی مخالفت می کنند

این فعال سیاسی با اشاره به آغاز تدوین این منشور در بنیاد باران گفت: به هر حال این منشور چون جنبه همگانی دارد طبیعی است که همه باید در آن نظر بدهند و حتی اگر توسط یک مرجعی هم تدوین بشود باید برای تکمیل و بهینه شدن به بحث و نظرخواهی گروههای اصلاح طلب گذاشته شود.

مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که " چرا برخی احزاب از تدوین این منشور ابراز بی اطلاعی می کنند و از این کار ناراحت هستند" گفت: وقتی یک کار مثبتی شکل می گیرد همه باید تشویق کنند، مگر اینکه این کار بخواهد یک قطبی و یک جانبه بشود ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

مبلغ در پایان با تاکید بر اینکه" تدوین این منشور باید به گسترش جبهه اصلاحات منجر شود" اظهار داشت: تدوین این منشور باید هر چه بیشتر جریانات اصلاح طلب را به هم پیوند دهد و نزدیک کند اگر غیر از این باشد با روند اصلاح طلبی جور در نمی آید.

وی در عین حال گفت : البته احتمال دارد برخی افراد و عناصر مخالف خوانی که همیشه از ابتدا در هر شرایطی با هر حرکتی

مخالفت می کنند با این مورد نیز مخالفت کنند ولی این بحث جزئی است.