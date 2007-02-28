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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه :

امکانات مترو پایتخت در اختیار توریست ها قرار می گیرد

امکانات مترو پایتخت در اختیار توریست ها قرار می گیرد

مسئولان مترو تهران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با یکدیگر در تعامل هستند و امکانات لازم این وسیله حمل و نقل عمومی در اختیار توریست ها قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به تعاملات و مشکلات این شرکت و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، به خبرنگار مهر گفت: این دو بخش هیچ گونه مشکلی با هم ندارند.

مهندس جعفر ربیعی یادآور شد: با این حال مسافران خارجی معمولا به طور ناگهانی و بدون برنامه ریزی وارد مترو می شوند اما چنانچه آژانس ها و تورهای مسافرتی از قبل برای ورود این افراد هماهنگی هایی انجام دهند در بسیاری از موراد می توان خدمات رایگانی به این مهمانان ارائه داد.

وی ، تابلوهای دو زبانه ایستگاههای مختلف و کارشناسان و مسئولان مسلط به مکالمه انگلیسی با گردشگران را از جمله خدمات  شرکت مترو به گردشگران خارجی عنوان کرد.

کد مطلب 454594

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