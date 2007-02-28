به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که نخستین ساخته للهی است، زندگی پسری را بیان می کند که در کانون بازپروری همراه مددکار خود منتظر است تا مادرش دنبال او بیاید. اما پس از مدتی بدقولی مادر در آمدن به سر قرار او را دچار مشکل و نگرانی می کند.



زهرا خرمی و علیرضا اخوان در "لحظه رقصیدن فرفره‌ها" بازی می کنند. همچنین پیام عزیزی تصویربردار، علی علایی صدابردار، حسن دهقانی تدوینگر و محدثه گلچین عارفی طراح صحنه این فیلم هستند. موسیقی فیلم هم انتخابی از قطعات ساخته شده قبلی سعید ذهنی است و انجمن سینمای جوانان ایران تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.



بهاره للهی دانشجو رشته سینماست و تاکنون در زمینه عکاسی، مشاوره کارگردانی و نوشتن فیلمنامه "به روایت یک دستمال گلدار" فعالیت داشته است.