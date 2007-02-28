به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: چهل شب از ارتحال عالم ربانی و فقیه قرآن پژوه آیت الله محمد هادی معرفت " قدس الله نفسه الزکیه" سپری شد و اینک خلا وجودی آن اسوه مجاهدت ، فقاهت و اخلاق بیش از پیش ، حوزه های علمیه، شاگردان و علاقمندان به آن وجود شریف را داغدار و اندهگین ساخته است.

طلاب و روحانیون بخصوص آنان که مانوس با ایشان بودند، صفا و صداقت، دقت و نکته سنجی ایشان در مسائل فقهی و بویژه قرآنی را کم نظیر و طریق پیموده شده ایشان را ، جاودان می دانند.

از این رو و به منظور تکریم مقام فقاهت و اخلاق آن فقیه عالیقدر مراسم بزرگداشتی پنجشنبه 10/12/85 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار می شود که حضور پرشکوه امت قدر شناس خاصه علما، فضلا و روحانیون تعظیم تلاشهای آن مجاهد فی سبیل الله خواهد بود.