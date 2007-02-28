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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛

مراسم بزرگداشت آیت‌الله معرفت فردا در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای با گرامیداشت چهلمین روز ارتحال آیت‌الله محمد هادی معرفت اعلام کرد: به‌ منظور تکریم مقام فقاهت و اخلاق آن فقیه عالیقدر مراسم بزرگداشتی فردا پنجشنبه 10 اسفند بعداز نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: چهل شب از ارتحال عالم ربانی و فقیه قرآن پژوه آیت الله محمد هادی معرفت  " قدس الله نفسه الزکیه" سپری شد و اینک خلا وجودی آن اسوه مجاهدت ، فقاهت و اخلاق بیش از پیش ، حوزه های علمیه، شاگردان و علاقمندان به آن وجود شریف را داغدار و اندهگین ساخته است.

طلاب و روحانیون بخصوص آنان که مانوس با ایشان بودند، صفا و صداقت، دقت و نکته سنجی ایشان در مسائل فقهی و بویژه قرآنی را کم نظیر و طریق پیموده شده ایشان را ، جاودان می دانند.

از این رو و به منظور تکریم مقام فقاهت و اخلاق آن فقیه عالیقدر مراسم بزرگداشتی پنجشنبه 10/12/85  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار می شود که حضور پرشکوه امت قدر شناس خاصه علما، فضلا و روحانیون تعظیم  تلاشهای آن مجاهد فی سبیل الله خواهد بود.

کد مطلب 454605

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