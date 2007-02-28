"کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه ایران و اوگاندا"

انتقال دیپلماسی تراکتور به آفریقا - تاکید بر لزوم انجام مذاکرات بدون پیش شرط با 1+5

منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان ظهر امروز در کنفرانسی خبری با همتای اوگاندایی خود، تاکید کرد: ما همواره اعلام آمادگی کرده ایم که با طرفهای مختلف موضوع هسته ای، گفتگو کنیم و این آمادگی عام است و بدیهی است که ما هیچ پیش شرطی را در این رابطه نمی پذیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، در ابتدای این نشست خبری، با تشکر از وزیر خارجه اوگاندا به خاطر قبول دعوت سفر به ایران، اظهار داشت: رفت و آمدهای خوبی بین مقامات ایران و اوگاندا انجام شده و با توجه به اراده سیاسی محکم طرفین برای گسترش روابط دو کشور، این رفت و آمدها می تواند نقش مهمی در تحکیم روابط ایران و اوگاندا داشته باشد.

وی افزود: امروز شرکت های مختلفی از دو کشور یکدیگر را پیدا کرده اند و کالاهای ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت مناسب ، بازار مساعدی را در اوگاندا به دست آورده اند و در اوگاندا مطرح شده اند.

متکی تصریح کرد: همکاری های اقتصادی بین ایران و اوگاندا چه در حوزه شرکتهای دولتی و چه شرکتهای غیردولتی مورد حمایت دولت و شخص رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور است و ما تجربه موفق "دیپلماسی تراکتور" در آمریکای لاتین که منجر به تولید و توزیع تراکتورهای ایرانی در آمریکای لاتین شد را به آفریقا هم توسعه می دهیم و آفریقا می تواند میدان دوم این دیپلماسی باشد.

وزیر امور خارجه خبر از راه اندازی پروژه های کشاورزی ایران در اوگاندا داد و گفت: هم اینک چند قطعه زمین در اوگاندا در اختیار وزارت کشاورزی ایران قرار دارد و قرار است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی این زمینه نیز فعال شود.

متکی محور مذاکرات خویش با وزیر خارجه اوگاندا را حوزه بازرگانی و تجارت و بررسی تحولات و مشکلات آفریقا و مسائل منطقه ای از جمله مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین ذکر نمود.

در ادامه این نشست خبری ، کوتسا وزیر خارجه اوگاندا به بیان دیدگاههای خود پرداخت، وی درمورد سفر به ایران، گفت:از اینکه در کشور زیبای جمهوری اسلامی ایران هستم، خوشحالم ، ما در این سفر، موضوعات جهانی و منطقه ای را بررسی کردیم و در حقیقت ما جای پای رهبران دو کشور گذاشتیم که روابط خوب فعلی را پایه گذاری کردند، از جمله سفر آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خودشان به اوگاندا.

وی افزود:ما توسعه هرچه بیشتر روابط ایران و اوگاندا استقبال می کنیم و سعی می کنیم یک چشم انداز جدید در روابط دو کشور را طراحی کنیم، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه خاصی به آفریقا دارد و می تواند به عنوان دوست، امین و میانجی مشکلات لاینحل آفریقا را حل کند.

کوتسا تصریح کرد: دیدگاههای دو کشور یکسان است.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست خبری، خبرنگاران سئوالات خود را از وزرای خارجه ایران و اوگاندا مطرح کردند، خبرنگاری از متکی در مورد آزادی تبعه فرانسوی و امکان گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا سئوال کرد که متکی پاسخ داد:دو تبعه فرانسوی و آلمانی به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران بازداشت شدند و به 18 ماه حبس محکوم شدند که بعد از گذشت 14 ماه از بازداشت آنها، بخاطر درخواست های سیاسی و غیرسیاسی و مراتب انسانی و رافت جمهوری اسلامی ، مشمول عفو شدند و با موافقت مقام معظم رهبری ؛ تبعه فرانسوی آزاد شد و تبعه آلمانی هم وضعیت مشابهی دارد.

وی در مورد احتمال مذاکره ایران و آمریکا گفت:اظهاراتی که این روزها از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود ، با دقت در دست بررسی است و پیرامون موضوع هسته ای ، ما همواره اعلام آمادگی کرده ایم که با طرفهای مختلف این مساله، گفتگو کنیم و این آمادگی عام است و بدیهی است که ما هیچ پیش شرطی را نمی پذیریم.

متکی با اشاره به اعتراف مقامات آمریکایی به اشتباه بودن رفتارهایشان در قبال ایران، گفت: یکی از اشتباهات آن این است که می خواهند برای گفتگو کردن پیش شرط بگذارند ، امیدواریم این اشتباه خود را تصحیح کنند تا زمینه برای گفتگوهای سازنده ایجاد شود.

به گزارش مهر، منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از کنفرانس خبری مشترک با سام کوتسا، همتای اوگاندایی خود در پاسخ به سئوالی درباره علت برگزاری اجلاس پاکستان بدون حضور ایران، گفت: در دنیا جلسات مختلفی برگزار می شود و درباره این نشست هم آقای مشرف در جریان سفر اخیرشان به تهران، دکتر احمدی نژاد را در جریان برگزاری این نشست قرار دادند.

وی افزود: در جده و در حاشیه برگزاری نشست اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی هم که برای تخریب اطراف بیت المقدس برگزار شد، ما را در جریان چگونگی برگزاری این جلسه قرار دادند؛ به اعتقاد ما آن چه که مهم است تصمیمات مهم و سازنده ای است که در این جلسات اتخاذ می شود.

در ادامه این نشست مطبوعاتی، سام کوتسا، وزیر خارجه اوگاندا نیز ضمن تقدیر از نقش موثر کشورمان در حل مسایل و مشکلات آفریقا، گفت: نقش ایران در حل مسایل آفریقا بسیار بالاست و ایران روابطی رو به رشد با کشورهای آفریقایی دارد و ما از این که دوستی در کنارمان باشد، خرسند خواهیم شد.

وی ادامه داد: البته ایران در مرکز درگیری های آفریقا قرار ندارد و به همین علت هم می تواند نقشی بی طرف را در این جریان ایفا نماید؛ درباره موضوع سومالی هم ما از دولت فدرال این کشور حمایت می کنیم و معتقدیم که تمهیدات این منطقه باید فراگیر باشند تا شرایطی تضمینی را ایجاد کرده و دیگر شاهد بازگشت وضعیت پیشین در این منطقه نباشیم.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، گفت: فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، صلح آمیز است و این رویکرد در تمامی مراحل این فعالیت ها از جمله در میزان و درصد غنی سازی اورانیوم هم قابل ترجمه و توافق است.

متکی در پاسخ به این سئوال که در صورت صدور قطعنامه دوم، واکنش تهران به این موضوع چه خواهد بود؟ اظهار داشت: امیدواریم که این کشورها تصمیمی درست اتخاذ کنند تا ما به تصمیم گیری درباره گزینه ای که به سود هیچ کس نیست مجبور نشویم و با شجاعت، مذاکرات بدون پیش شرط را آغاز نمایند.

وی با اشاره به نشست اخیر گروه موسوم به 1+5 در لندن، افزود: اجلاس روز گذشته در لندن نیز همانند جلساتی است که این کشورها پیش از این داشته اند و طبیعی است که هنوز تصمیم خاصی درباره مسئله اتخاذ نکرده اند اما ما امیدواریم که تبعات این نشست به اتخاذ تصمیم شجاعانه برای بازگشت به مذاکرات بینجامد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: با توجه به مذاکرات جداگانه ای که با طرف های مختلف این موضوع داشته ایم، فکر می کنیم ایده های خوبی برای نیل به تفاهمی همه جانبه وجود دارد و تمام کشورهای مرتبط با این موضوع نیز اعلام کرده اند که ترجیح شان راهکار دیپلماتیک است و این راه حل نیز از مسیر مذاکرات می گذرد و در چنین مذاکراتی هم اگر قرار باشد کسی پیش شرط بگذارد، آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

متکی اعتمادسازی را روندی دوطرفه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی را در مسیر اعتمادسازی برداشته و ما در همین چارچوب به مدت دو سال نیم فعالیت های خود را تعلیق کردیم که در پاسخ این اقدام به ما پیشنهاد دادند شما غنی سازی نداشته باشید.

وی در ادامه اظهار داشت: بدیهی است که ما در مسیر شفاف سازی، تضمین ها، تقویت رژیم عدم اشاعه، کنسرسیوم و مشارکت دیگران و فرایند غنی سازی در کشورمان کاملا برای گفتگو و تفاهم آمادگی داریم و در این مسیر تنها چیزی که قابل پرداخت نیست، صرفنظر از حق قانونی ملت ایران است.

وزیر خارجه تصریح کرد: مسئولان ایرانی اجازه چشم پوشی از حق ملت خود را نداشته و ما این حق قانونی را استیفا می کنیم؛ آن ها حتی در قطعنامه اخیرشان هم بر حق ایران بر اساس NPT صحه گذاشته اند و ما این حق مان را در آسمان ها نمی خواهیم بلکه خواستار تحقق آن در زمین هستیم.

متکی با اشاره به رویکرد راهبردی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا مبنی بر محروم کردن ملت ایران از حق مسلم شان د زمینه هسته ای، مواضع یوشکا فیشر در مذاکره با تیم مذاکره کننده جدید را مورد اشاره قرار داد و افزود: آقای فیشر در این مذاکرات به ما گفتند شاید تیم قبلی به شما دروغ گفته اند که ما تعلیق از سوی ایران را پذیرفته ایم که ما به تفاهم مکتوب آن ها با ایران در این خصوص اشاره کردیم.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم که فرمولی که جامع الاطراف باشد و بتواند رضایت تمام طرف ها را برطرف کند وجود دارد و اگر به واقع مسئله طرف مقابل ما نگرانی باشد، این موضوع قابل حل است ولی اگر کشوری در پی تحمیل نظراتش باشد، این مسئله از سوی ملت ایران پذیرفتنی نیست و این موضوعی است که در دوره های مختلف اثبات شده ضمن آن که مسئولان ایرانی نیز مورد الطاف الهی قرار دارند.

"سخنرانی وزیر خارجه در همایش آمریکای لاتین"

اشتراک ایران و آمریکای لاتین در دیدگاه خارجی - انشاء الله تعلیق هرگز محقق نمی شود

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیروزی‌های روزافزون کاندیداهای مخالف هژمونی آمریکا را در انتخابات سراسر جهان بویژه آمریکای لاتین، امری ارزشمند خواند که روابط بین الملل را به سوی بازگشت به مناسبات مبتنی بر اصل "هر کشور یک رای" رهنمون می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان که صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی " تحولات آمریکای لاتین؛ نقش و جایگاه آن در نظام بین الملل" سخن می گفت ، با اشاره به روابط یکصد ساله ایران و آمریکای لاتین روابط جمهوری اسلامی ایران با این منطقه را روابطی با ظرفیت های بسیار بالا در عرصه های مختلف برشمرد.

وی مناسبات خوب سیاسی ایران با اغلب کشورهای آمریکای لاتین را مورد اشاره قرار داد و افزود : روابط پراکنده تجاری با بخشی از این کشورها و تحولات مهم منطقه ای و بین المللی چه در این سوی عالم و چه در آمریکای لاتین ما را بر رویکردی مبتنی بر بهینه سازی مناسبات با هدف استفاده کامل و همه جانبه از ظرفیت های مقابل کشورمان رهنمون ساخت.

وی همچنین گفت: همه جانبه کردن روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکای لاتین و متنوع کردن این روابط علاوه بر حوزه سیاسی در عرصه همکاری های اقتصادی مورد نظر است و این مستلزم شناخت فرهنگی و سایر ابعاد روابط است.

وزیر امورخارجه با تاکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های برای بسط و تعمیق روابط ایران و آمریکای لاتین ادامه داد: اگر مشکل یا مانعی بر سر راه روابط دو کشور ایجاد شود تمامی دستگاههای ذیربط در دولت و غیردولت باید برای رفع آن گام بردارند.

متکی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر و بویژه در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران رویکرد جدید ما در روابط خارجی متوازن کردن مناسبات با حوزه ها و مناطق مختلف جهان است و بر این اساس ما در آسیا ، آمریکای لاتین و آفریقا و حتی حوزه عربی و اسلامی بسیاری از ظرفیت هایی را که در عرصه اقتصادی تاکنون به طور جدی تعریف نکرده بودیم در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: امروز آمریکای لاتین در پرتو تحولات بسیار مهم سیاسی، ملی ، منطقه ای و بین المللی مناسبات سیاسی و مالی چند دهه گذشته را تغییر می دهد و سازوکار جدیدی را که به مناسبات جدید مبتنی بر منافع ملی و رشد و توسعه واقعی و عدالت محور تعریف می کند و این بسیار ارزشمند است.

متکی ادامه داد: اینکه امروز در نقاط مختلف جهان و بخصوص در آمریکا لاتین هر نامزدی که به استقلال کشورش و عدم وابستگی و مخالفت با هژمونی آمریکا پا می فشارد، مقبولیت بیشتری دارد، امری بسیار بسیار ارزشمند است که روابط بین الملل را به سوی بازگشت به مناسبات مبتنی بر اصل هر کشور یک رای رهنمون می شود.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه توانایی های منطقه آمریکا لاتین فرصت های خوبی را برای این منطقه و دوستان آن فراهم آورده تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در انتخابی درست و اتکا بر احترام متقابل در صدد بالفعل کردن مناسبات با آمریکا لاتین بوده و ما با این منطقه نگاهی مشترک و همسان نسبت به مناسبات بین المللی داریم.

وی افزود: ما و آمریکای لاتین بدنبال سیطره بر کسی و جایی نیستیم و شعار مشترک ما ایجاد و حمایت از مناسبات عادلانه بین المللی است و این را امری محقق شدنی می دانیم .

متکی با اشاره به تلاش های آمریکا برای تک قطبی کردن جهان پس از پایان جنگ سرد گفت: امروز آن قدرتها در میان ملت های به ظاهر بی دفاع به شدت زمین گیر شده اند؛ شاید درزمانی قریب به 15 سال و در شرایطی که سازمانهای منطقه ای در کما بوده اند و سکوت معناداری از سوی کشورهای اروپایی که برآمده از نگرانی آنها در برابر زیاده خواهی های آمریکا بود را شاهد بودیم آمریکای شمالی را به این باور رسانده بود که امروز همه ملک جهان زیر پر ماست.

وزیر امورخارجه پس از سخنرانی اش در این همایش بین المللی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران درباره نشست اخیر 1+5 در لندن اظهار داشت: ما در بحث فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران بسیار شفاف و روشن عمل می کنیم.

وی افزود: برخی از طرح هایی را که ما برای رفع نگرانی ها ارائه می دهیم ، تاکنون هیچ کشور تولید کننده سوختی در دنیا ارائه نداده است.

متکی ادامه داد: ما در شرکت یورودیف فرانسه سهیم هستیم اما تاکنون هیچ نقشی را در پروسه های تولید سوخت آن نداشته ایم ؛ در کمال صراحت اعلام کرده ایم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تمامی مراحل تولید سوخت در کشور و فعالیت های هسته ای خود و حتی نیروگاه هایش را به روی همه شرکت های دولتی و خصوصی کشورهای دیگر باز نموده و آنها را در این روندها و حتی مالکیت آنها مشارکت دهد.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: ما در نوع تعامل و دیپلماسی هسته ای همواره بیان کرده ایم که طرفدار اعتماد سازی اما به صورت متقابل هستیم، ضمن آنکه شفاف عمل می کنیم و تمامی فعالیت های ما زیر نظارت دوربین های آژانس به صورت مستمر و بازرسان آن هر گاه که بخواهند قرار دارد.

وی افزود: البته ممکن است در عین حال ابهامات یا سئوالاتی را درباره فعالیت های ما داشته باشند چرا که این کار، کار حساسی است و به همین خاطر هم همیشه باید همکاری های در رابطه با آن ادامه داشته باشد.

متکی تصریح کرد : ما به بسیاری از سئوالات پاسخ داده ایم و آمادگی به سئوالات باقی مانده را هم داریم.

وی با تاکید بر اینکه انتقال پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل کاری سیاسی و غیر حقوقی بوده ادامه داد: در هیچ گزارشی از بازرسان آژانس نیامده که ایران از اهداف صلح آمیز خود انحراف داشته بلکه به عکس در جای جای این گزارشات اعلام شده که تمامی آنچه که در ایران دیده ایم را قبلا اعلام کرده و این حاکی از انطباق کامل واقعیات هسته ای در ایران با بازرسی های آژانس می باشد.

وزیر امورخارجه با اشاره به طرح این موضوع از سوی برخی کشورهای غربی که ممکن است ایران در آینده از مقاصد صلح آمیز هسته ای منحرف شود، گفت: مگر این احتمال برای دیگران مطرح نیست؟ در مورد عدم انحراف ، مقوله تضمین ها و مکانیزمهای تقویت کننده رژیم عدم اشاعه همانگونه که پیش از این نیز گفتیم آماده مذاکره هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نگرانی در خصوص اشاعه سلاح های هسته ای از بحث تعلیق به مراتب بیشتر است خاطرنشان کرد: همه می گویند رژیم عدم اشاعه مهم است و باید تقویت شود و ما نیز اول این مذاکره را با روس ها داشتیم و سپس به سایر طرفها هم اعلام کردیم.

متکی ادامه داد: ضمنا باور نداریم که مسئله تکنولوژی های پیشرفته نمی توانند غنی سازی را در صلح آمیز بودن منحصر کنند و به هر حال این امکان تکنولوژیک در دنیا وجود دارد.

وزیر امورخارجه مقایسه فعالیت های صلح آمیز ایران با مسئله هسته ای کره شمالی را اشتباه دانست و گفت: این دو موضوع اصلا قابل قیاس نیستند و چون به لحاظ حقوقی نمی توانند به جهانیان اعلام کنند که ما با دستیابی ایران به این تکنولوژی مخالف هستیم چنین مباحثی را مطرح می کنند.

وی با بیان اینکه راهبرد آمریکا در این موضوع محرومیت ایران از دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای است این راهبرد را غیر حقوقی ، غیر قانونی و تبعیض آمیز خواند.

متکی با اشاره به تاکید برخی کشورهای غربی مبنی بر اینکه ایران می تواند نیروگاه هسته ای داشته باشد اما سوخت آن را ما برایش تامین می کنیم ، سند 5 مارس 1957 که بین ایران و آمریکا برای همکاری های هسته ای امضا شده را مورد اشاره قرار داد و افزود: اولین جمله این سند این است که انرژی هسته ای حق تمامی ابناء بشر است و هنگامی که همه بخشهای این قرارداد را مورد مطالعه قرار می دهیم می بینیم که در آن اعلام شده که 23 هزار مگاوات برق در ایران باید از طریق نیروگاههای هسته ای تولید شود.

وزیر امورخارجه ادامه داد: ما همین قرارداد را با فرانسه، کانادا و آلمان هم امضا کرده ایم اما وقتی قراردادهای ما طی 200 سال گذشته را با غرب می نگریم با واقعیت تلخی مواجه می شویم که عبارت است از اینکه هر جا پای منافع ملت ایران در میان است خلف وعده می شود و قراردادها بی اعتبار می گردند.

وی با تاکید بر اینکه تنها چیز غیر قابل پرداخت در روند همکاری های ایران با غرب در بحث هسته ای صرف نظر کردن از حق ملت ایران در برخورداری از فناروی هسته ای است خاطرنشان کرد: ما اعلام کردیم که اگر تعلیق برای اعتماد است این گام را برداشته ایم اما حاصل آن این شد که اروپا پس از دو سال و نیم به ما پیشنهاد ساخت نیروگاه را داد؟ و ما به آنها گفتیم که ساخت نیروگاه در ایران با هزینه هایی که ما به شما می دهیم امتیازی برای شما است یا ما؟

متکی در پایان با اشاره به درخواست کشورهای غربی برای توقف غنی سازی اورانیوم در ایران این خواست را درخواستی غیر حقوقی ، غیر مشروع و مبتنی بر اراده و راهبرد غلط سیاسی دانست و تاکید کرد: انشاءالله این درخواست هرگز محقق نخواهد شد.

متکی در جمع خبرنگاران:

انشاء الله قطعنامه دوم تصویب نشود

منوچهر متکی وزیر امور خارجه گفت: ما برای هر گونه مذاکره با طرف‌های حاضر در موضوع هسته‌ای آماده هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه در حاشیه همایش تحولات آمریکای لاتین در جمع خبرنگاران، به سئوالات آنان در مورد پرونده هسته ای پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال مذاکره با آمریکا، گفت: ما بدون هیچ پیش شرطی با همه طرف های مربوط به بحث هسته ای آماده مذاکره هستیم. حضور کشورها و طرف های دیگر مثل رئیس سازمان کنفرانس اسلامی یا رئیس جنبش عدم تعهد می تواند موجب بهتر شدن مذاکرات و جدی تر شدن مذاکرات شود.

خبرنگاری از متکی سئوال کرد: در صورت تصویب قطعنامه دوم پاسخ ایران چه خواهد بود؟ وی پاسخ داد انشاء الله که تصویب نمی شود.

متکی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه حضور ایران در آمریکا لاتین موجب تقابل با آمریکا می شود گفت: این حرف درست نیست مگر وقتی آمریکا در آسیا حضور پیدا می کند می توانیم این حرف را بزنیم.

وزیر خارجه همچنین تصریح کرد: کلیه تصمیمات ما در زمینه هسته ای بر اصل شفاف سازی استوار است.