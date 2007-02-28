کلیسای ارتدکس روسیه خواستار گسترش رابطه با ارتدکسهای گرجستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، متروپلیتن کیریل روز گذشته دریک نشست مطبوعاتی در مسکو اعلام کرد: به رغم آنکه روابط امروز روسیه و گرجستان چندان مثبت نیست، ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ روابط با کلیسای ارتدکس گرجستان صورت دهیم.

این روحانی ارتدکس روسیه تأکید کرد: سیاستمداران می آیند و می روند، اما مردم با هم زندگی می کنند و مراجع دینی مسئول روابط میان مردم هستند و روابط میان پیروان ادیان در سطح عاطفی همچنان وجود دارد.

بر اساس اظهارات این متروپلیتن روسیه به زودی یک گروه از گرجستان به منظور تحکیم روابط میان دو کلیسا به مسکو آمده و یک هئیت بزرگ از طرف پاتریاک گرجستان با روحانیون ارتدکس روسیه دیدار کرده و در مراسم ارائه جلد جدید دانشنامه ارتدکس شرکت می کنند.

متروپلیتن کیریل همچنین از احتمال بازگشت کلیسای ارتدکس گرجستان به جنبش وحدت کلیسایی خبر داد. کلیسای ارتدکس گرجستان در سال 1997 این جنبش را ترک کرد.

وی همچنین اعتقاد دارد باید با پاتریاک گرجستان وارد گفتگو شد تا به علل انزوای آنها پی برد و بتوان به بازگشت آنها در مسیر گفتگوهای کلیسایی کمک کرد.

