جامعه بین المللی باید دولت وحدت ملی فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مصری که حسنی مبارک را در سفر به عربستان همراهی کرده است؛ گفت : حسنی مبارک و ملک عبدالله بن عبدالعزیز بر اهمیت تحرک جامعه بین المللی برای ازسرگیری پیشبرد روند صلح و به رسمیت شناختن دولت جدید فلسطین پس از توافقنامه اخیر مکه تاکید کردند.



جنبشهای حماس و فتح در هشتم فوریه(19 بهمن) توافقنامه مکه مکرمه را امضا کردند که این توافق به درگیری های خونین میان طرفین پایان داد؛ توافقنامه مذکور بر تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت نمایندگان دو جنبش تصریح می کند.



خبرگزاری رسمی عربستان در این زمینه گزارش داد : در مذاکرات پادشاه عربستان و رئیس جمهوری مصر، تحولات عراق بررسی شد و طرفین از شرایط کنونی این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند.



بر اساس این گزارش، این دیدار در سایه تحرکات دیپلماتیک کشورهای عربی با هدف فراهم کردن حمایتهای لازم از دولت وحدت ملی فلسطین که در حال تشکیل است و نیز حمایت از مذاکرات آینده با اسرائیل برگزار شد.

کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در پی پیروزی حماس در انتخابات ژانویه 2006 و تشکیل دولت به وسیله این جنبش در مارس 2006، آن را در محاصره اقتصادی خود قرار داد و برای ازسرگیری کمکها سه شرط اعلام کرد که شامل به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی، موافقت با توافقنامه های امضا شده در گذشته میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل و کنار گذاشتن مقاومت است که این کمیته از آن به خشونت یاد کرده است.