نگاهی تازه به روابط ایران و کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرین هانتر، استاد دانشگاه «جورج تاون» و کارشناس مسائل بین‌الملل به تازگی کتابی را درباره روابط ایران و دولت‌های عربی تحت عنوان «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری» منتشر کرده است.

نویسنده کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری» معتقد است که این کتاب تلاشی برای فهم و درک بهتر دانشجویان و سایر علاقه‌مندان از تاثیرات رقابت‌های فرهنگی، مدرنیزاسیون(نوگرایی)، قومیت‌ها، فرقه‌های مختلف، دولت‌سازی، نقش قدرت‌های بزرگ و سیستم سیاسی بین‌المللی بر روابط ایرانیان و اعراب طی هفت دهۀ گذشته است.

بخش نخست کتاب نگاهی به عواملی دارد که روابط ایران و دولت‌های عربی را شکل داده‌ است، عواملی همچون تاریخ، قومیت، فرقه‌ها و مسائل فرهنگی. در این بخش همچنین تاثیر فرایند مدرنیزاسیون و دولت‌سازی در جهان عرب و بطور کلی تاثیر دوران استعماری و تغییر فرایندهای سیاست بین‌الملل و تحولات سیاسی بازیگران کلیدی جهانی نسبت به روابط ایران و دولت‌های عربی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین در بخش دوم کتاب، بصورت مطالعه موردی روابط ایران با چند کشور عربی شامل مصر، سوریه، لبنان، عراق و عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

بطور کلی نویسنده در کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری» امیدوار است تا با تمرکز و توجه به مجموعه پیچیده‌ای از فاکتورها، عوامل و فعل و انفعالاتی که روابط ایرانیان و اعراب را طی چند دهه گذشته شکل‌داده، بتواند به تصحیح برخی تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه و سطحی در این حوزه کمک کند.

در واقع کتاب به شاخص‌ها و عواملی اشاره دارد که گاه تنش در روابط دو طرف ایرانی و عربی را به مراتب بدتر و در برخی مقاطع نیز همین فاکتورها به سازگاری و حتی همکاری دو طرف منجر شود.

کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری» در ۳۳۶ صفحه شامل یک مقدمه و در دو بخش ارائه شده است.

دکتر انوشیروان احتشامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلیس در ارتباط با کتاب جدید دکتر هانتر می‌گوید: تا کنون کتاب‌های زیادی را در ارتباط با مجموعه روابط پیچیده ایران و کشورهای عربی خوانده است، اما هیچ‌کدام از این کتاب‌ها به خوبی کتاب دکتر هانتر نتوانسته این روابط پیچیده را توصیف کند.

به گفته دکتر احتشامی، مباحث استادانه دکتر هانتر در کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری»، چشم انداز جدیدی را از زمینه‌های روابط ایران و اعراب در بستری تاریخی ارائه می‌دهد و منبع بسیار مناسب برای کسانی است که می‌خواهند درک جامعی از این روابط را بدست آورند.

همچنین دکتر شهرام اکبرزاده، استاد بخش مطالعات آسیای مرکزی و خاورمیانه در دانشگاه دیکن استرالیا معتقد است که کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری»، براساس سال‌ها تجربه دست اول و ارزشمند نویسنده در زمینه کار دیپلماتیک و همچنین تحقیقات دانشگاهی وی تالیف شده است و این ویژگی باعث درک عمیق خواننده کتاب از روابط ایران و دولت‌های عربی می‌شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن استرالیا معتقد است توجه و بررسی عوامل تاریخی و سایر فاکتورهای غیرسیاسی در روابط ایران و اعراب در کتاب مذکور باعث شده تا چارچوب جدیدی از چگونگی فهم این روابط بدست آید و این موضوع یکی از مهمترین نقاط قوت کتاب است.

کتاب «روابط ایرانی-عربی، فرایندهای تنش و سازگاری» قرار است تا دو ماه دیگر از سوی یکی از انتشارات مطرح امریکایی در مریلند روانه بازار شود.