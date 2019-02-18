به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند دوشنبه‌شب در بازدید از ساحل بندر بوشهر اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت و ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری امری لازم و ضروری است و از دستگاه‌های ذیربط انتظار داریم همکاری لازم را داشته باشند.

وی خواستار تسهیل‌گری دستگاه‌های ذیربط در ساخت شهربازی استاندارد و هتل پنج ستاره در بندر بوشهر شد و خاطرنشان کرد: از شهرداری و شورای اسلامی بوشهر انتظار داریم شرایط لازم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ساحل بوشهر را فراهم کنند.

استاندار بوشهر خواستار آمادگی صددرصدی شهرداری بوشهر برای استقبال و پذیرایی از گردشگران نوروزی شد و گفت: شهرداری ضمن شناسایی مشکلات و نقاط ضعف نوروز سال گذشته، امسال آمادگی صددرصدی برای استقبال و پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را داشته باشد.

شهردار و رئیس شورای اسلامی بوشهر نیز توضیحات لازم در زمینه آمادگی شهرداری برای استقبال و پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی ارائه کردند.