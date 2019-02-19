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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۵۸

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۶۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار بخش کشاورزی هستند

۶۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار بخش کشاورزی هستند

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه بخش کشاورزی در این استان، گفت: ۶۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری در حال حاضر بهره بردار بخش کشاورزی هستند.

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری در حال حاضر بهره بردار بخش کشاورزی هستند، اظهار داشت: بخش کشاورزی در این استان توسعه یافته است  هم اکنون اشتغال قابل توجهی را در این استان به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: سالانه در این استان بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن محصولات بخش کشاورزی در بخش های زراعی، باغی، دامی، شیلات، طیور و... تولید می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۳۰۰ هزار تن محصول تولیدی بخش کشاورزی این استان در بخش دام و طیور است.

وی عنوان کرد: میزان تولید محصولات باغی استان چهارمحال و بختیاری به ۱۹۵ هزار تن رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ماهی، گوشت قرمز، قارچ، هلو، بادام و گردو از مهمترین تولیدات بخش کشاورزی این استان به شمار می رود.

کد مطلب 4546274

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