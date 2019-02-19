جهانشیر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایش «ویتسک» اثر هنرمند دشتستانی مهسا رهسپار به بخش تئاتر صحنه مناطق بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت.

وی افزود: بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در بخش های مختلف «الف» در بخش مناطق تئاتر صحنه و «ب» در بخش سراسری و بین‌المللی تئاتر صحنه، تجربه های اجرا، نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی، ترجمه نمایشنامه، عکس، پوستر و تیزر، غیر رقابتی، کارگاه ها و درس گفتارها، مدرسان، جشنواره جشنواره ها و پایان نامه های برگزیده ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر اظهار داشت: گروه ارزیاب و انتخاب این مرحله بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران را لیلی عاج، سینا ییلاق‌بیگی و خیام وقار عهده دار بودند.

یاراحمدی بیان کرد: از ۹۱ اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره و پس از داوری نهایی ۱۳ اثر از سراسر کشور به جدول نهایی بخش تئاتر صحنه مناطق جشنواره راه یافتند که نمایش ویتسک اثر مهسا رهسپار از شهرستان دشتستان استان بوشهر در این مرحله حضور دارد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر با آرزوی موفقیت برای مهسا رهسپار و دیگر عوامل این اثر در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران گفت: بخش تئاتر صحنه مناطق این جشنواره نیمه اول اسفند ماه سال جاری به دبیری امین مختاری میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.