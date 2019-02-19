به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ادوارد فیلیپ» نخستوزیر فرانسه قرار است امروز سهشنبه در راهپیمایی مشارکت کند که به زعم دولت پاریس پاسخی است به یهودستیزی که به جنبش اعتراضی جلیقهزردها نسبت دادهاند.
گفتنی است روز شنبه امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه به بهانه شعارهایی که به زعم وی یهودستیزانه است، جلیقه زردها را به شدت محکوم کرد.
ظاهراً معترضین شعارهایی را علیه «آلن فینکلکوت» روشنفکر و فیلسوف فرانسوی که در حال عبور از کنار آنها بود؛ سردادند. ماکرون نیز به بهانه این رویداد، گفت که چنین حوادثی تحمل نخواهد شد و جلیقه زردها را محکوم کرد.
به همین بهانه، دستکم ۱۴ حزب سیاسی از جمله سوسیالیسم، جمهوریخواهان و «جمهوری رو به جلو» از مردم فرانسه خواستند با مشارکت در راهپیمایی روز سهشنبه، یهودستیزی را محکوم کنند.
علاوه بر فیلیپ، ۱۹ عضو دولت پاریس نیز در این راهپیمایی شرکت میکنند حال آنکه ظاهراً ماکرون قصدی به مشارکت در این رویداد ندارد.
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