امکان شرکت داوطلبان مشمول طرح اجباری در کنکور ارشد پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور شرایط شرکت داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی را اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی همانگونه که در بند ٣ شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بخش شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ اعلام شده است، داوطلبان مشمول طرح اجباری می توانند بدون گذراندن و یا شروع طرح، در ھر زمان در آزمون شرکت کنند و منعی جهت ادامه تحصیل ندارند.

در مورد بند ۱-۱۱ شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ گروه پزشکی همانگونه که اعلام شده فقط در رشته ھای مشخص شده جدول شماره ١ دفترچه سابقه کار بالینی الزامی است.

این رشته ها همانند رشته های پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، پرستاری توانبخشی است و داوطلبان دقت کنند اگر در رشته های امتحانی جدول شماره ١ سابقه کار درج نشده باشد، در آن رشته نیاز به ارائه سابقه کار نیست.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است کسب کف نمره زبان اعلام شده جهت تصحیح پاسخنامه و مجاز به انتخاب رشته محل شدن در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ گروه علوم پزشکی الزامی است.