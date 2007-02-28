القاعده بزرگترین تهدید علیه آمریکا است/ اطلاعات ما درباره ایران ناقص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، درارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا درباره تهدیدهای جهانی آمده است : عراق در وضعیت خطرناکی قراردارد و طالبان نیز در افغانستان در حال تقویت است؛هرچند شبه نظامیان این گروه در سال 2006 متحمل شکستهای سنگینی از جانب نظامیان خارجی در جنوب این کشور شدند .



برخی ارزیابی ها از جمله بررسی ها درعراق پیشتر در بررسیهای اطلاعاتی جداگانه منتشر شد، اما با گردآوری این اطلاعات، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا یک ارزیابی رک و بی پرده از افزایش تهدیداتی که آمریکا در چند جبهه با آن روبروست، انجام دادند .



مایکل مک کونل دریادار بازنشسته و رئیس جدید سازمان اطلاعات ملی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفت : " تروریسم همچنان یک تهدید برتر برای سرزمین، منافع امنیتی ما در جهان و برای متحدان ماست والقاعده همچنان یک سازمان تروریستی است که بزرگترین تهدید برای آمریکا محسوب می شود" .



وی گفت : عناصراصلی رهبران ارشد القاعده ارتجاعی هستند وهمچنان به طراحی حملات درسطح وسیع علیه آمریکا واهداف دیگر ادامه می دهند .



مک کونل افزود : در واقع،القاعده همراه با گروههای تروریستی دیگرهمچنان به دنبال تسلیحات یا مواد هسته ای، میکروبی، شیمیایی و رادیولوژیکی هستند. القاعده در حال برقراری دوباره اردوگاههای آموزشی در مناطق قبیله ای پاکستان در امتداد مرز افغانستان است ؛ وی همچنین خاطرنشان کرد که گروههای کوچکی از عناصر القاعده در حال آموزش در محوطه های این مناطق هستند تا آماده حمله به غرب شوند .

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا همچنین از اردوگاههای آموزشی القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرد.وی همچنین بیان داشت : دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا که هفته جاری با پرویزمشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد؛ بر ضرورت برخورد تهاجمی تر با القاعده در پاکستان تاکید کرد.



این دریاداربازنشسته ارتش آمریکا بااشاره به اسامه بن لادن سرکرده القاعده وایمن الظواهری معاون وی افزود: بهترین اطلاعات ما درباره رهبران ارشد القاعده این است که مردان شماره یک و دو این گروه تروریستی درآنجا به سر می برند . وی پیش بینی کرد که حمله بزرگ القاعده به احتمال بسیاراز پاکستان صورت خواهد گرفت، اما خاطرنشان کرد : عناصر این شبکه در عراق ، سوریه و اروپا نیز در حال برنامه ریزی هستند .



مک کونل همچنین درباره حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: این گروه از درگیری تابستان با اسرائیل نشان داد که به طور سری تقویت شده بود .



این نظامی ارشد آمریکایی همچنین در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا در ادامه جنگ روانی و تبلیغاتی کشورش علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن ادعا کرد : ایران در جستجوی توسعه تسلیحات هسته ای است و بیشتر علاقه مند به عقب نشینی از مذاکرات است تا رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک قابل قبول .



وی افزود : این وضعیت بسیارخطرناک است، زیرا یک ایران هسته ای ممکن است اقدامات تلافی جویانه را توسط کشورهای دیگر برای بی ثباتی این منطقه بحرانی ترویج کند. وی با بیان اینکه درحالی که اطلاعات ما درباره ایران ناقص است، ادعا کرد: ارزیابی می کنیم که ایران ممکن است یک اسلحه هسته ای تا پیش از اواسط دهه آینده تولید کند .



مک کونل افزود : افزایش درآمد های نفتی و موفقیتهای قابل ملاحظه حماس و حزب الله ،نفوذ ایران در خاورمیانه را گسترش داده است که سبب آشفتگی کشورهای عربی شده است. رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا مدعی شد: ایران درحال استفاده ازموشک های بالستیک و قدرت دریایی برای نشان دادن قدرت خود در خلیج فارس است .



وی ادعا کرد: ایران در جستجوی ظرفیتی برای مختل کردن عملیاتها و تقویت نیروهای آمریکایی مستقردر منطقه و به طور بالقوه ترساندن متحدان منطقه ای برای خودداری از حمایت از سیاستهای آمریکا و افزایش هزینه های سیاسی ، مالی و انسانی برای آمریکا ومتحدانش به خاطر حضورما درعراق است .



مک کونل مدعی شد: حضورایران درعراق به طورچشمگیری افزایش یافته است که احتمالی است و هنوز اثبات نشده است که رهبران ارشد ایران ازاین امر آگاه هستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تندروهای عراقی درزمینه آموزش و تامین تجهیزات حمایت می کنند یا نه ؟ . وی ادعا کرد: ایران به توانایی خود برای انجام عملیاتهای تروریستی به عنوان یک عامل کلیدی استراتژی امنیت ملی خود واینکه حزب الله یک نقش کنترلی را برای آن بازی می کند، توجه دارد .



این دریاداربازنشسته ارتش آمریکا درباره حزب الله لبنان مدعی شد: حزب الله طرحهای احتمالی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا در صورت به خطر افتادن بقایش و یا تهدید ایران دردست دارد .

وی بدون اشاره به نقش منفی آمریکا دربی ثبات کردن اوضاع لبنان و مانع تراشی دربرابر تلاشها برای حل بحران این کشور گفت : امنیت در لبنان در یک مسیر منفی حرکت می کند و به کارگیری اصطلاح جنگ داخلی برای تشریح عناصر درگیری در آنجا مناسب است .



از سویی،سپهبد مایکل ماپلس رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا شب گذشته ادعا کرد : آمریکا مدارکی دردست دارد که نشان می دهد تندروهای عراقی درداخل ایران آموزش استفاده از مواد منفجره ضد زره می بینند .



وی این اظهارات را بدون ارائه جزئیات در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا مطرح و ادعا کرد : آمریکا در این باره شواهدی دارد که می تواند به سوالات پاسخ دهد . ماپلس درادامه ادعاهای خود خاطرنشان کرد : برخی از این آموزشها شامل اعضای حزب الله نیزمی شود .