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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۲

در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸؛

مجلس نحوه تسویه بدهی‌های دولت را مشخص کرد

مجلس نحوه تسویه بدهی‌های دولت را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بند "و" تبصره ۵ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهی‌ها  به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰  جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.)

همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است. 

کد مطلب 4546323
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حسن عباسی سرخکلائی از قائمشهر مازندران IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
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      چرا در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین گزارش تهیه نمی کنید که هر موقع مراجعه میکنیم میگویند ما پول نداریم و اجازه پرداخت نداریم

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