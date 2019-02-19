درخواست پاکستان از سازمان ملل برای ایفای نقش در حل تنش ها با هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان گفت که طی نامه ای به دبیرکل ساز مان ملل خواهان ایفای نقش این نهاد برای حل تنش های اخیر بین هند و پاکستان پس از حادثه «پلوامه» شده است.

وی افزود که در این نامه عنوان شده است که دولت هند بدون انجام تحقیقات و شواهد عینی، اسلام آباد را متهم به دست داشتن در حمله اخیر پلوامه کرده است.

قریشی گفت که این تنش ها به خاطر مواضع غیر مسئولانه دولت هند پس از حادثه پلوامه، ایجاد شده است.

شایان ذکر است که چند روز گذشته در نتیجه یک عامل انتحاری با خودرو بمبگذاری شده به یک اتوبوس حامل نیروهای پلیس هندوستان در کشمیر ۴۴ تن کشته شدند.

به دنبال این حادثه «نارندرا مودی» نخست وزیر هند با متهم کردن پاکستان به دست داشتن در این حمله گفت که ما واکنش مناسب انجام می دهیم و به همسایه مان اجازه نمی دهیم که ثبات ما را برهم بزند.

این در حالی است که دولت هند از شواهد قطعی درباره دخالت پاکستان در این حمله خبر داده اما اسلام آباد هر گونه ارتباط با این حمله را به شدت رد کرده است.

همچنین در پی حمله مرگبار به اتوبوس حامل نیروهای پلیس هندوستان در کشمیر، «آرون جیتلی» از وزیران هندی اعلام کرد که امتیازات تجاری را درباره پاکستان لغو می‌کند و با انجام اقدامات احتمالی دیپلماتیک از بابت انزوای کامل این کشور مطمئن می‌شود.

وی افزود: این اقدامات شامل لغو امتیازات تجاری ارائه شده به پاکستان بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی است.

وزارت خارجه هندوستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از دولت پاکستان می‌خواهیم تا حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی را که از داخل این کشور عملیات خود را انجام می‌دهند، متوقف کرده و زیر ساخت‌های آنها را منهدم و نابود کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله را موضوعی بسیار نگران کننده دانست اما در بیانیه ای اعلام کرد: ما ادعای عناصر دولت هندوستان و رسانه‌ها را که بدون تحقیقات به دنبال مرتبط کردن این حمله به کشور پاکستان هستند، رد می‌کنیم.