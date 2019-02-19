احیای باتری خودروهای برقی با محصول جدید نیسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این محصول که عمر باتری های متداول در خودروهای برقی را افزایش می دهد، یک منبع انرژی مستقل است که می تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد و به عنوان مثال برای تامین برق مورد نیاز طبیعت گردان و مسافرتی که در طبیعت اتراق می کنند، به کار رود.

دستگاهی که توسط نیسان بدین منظور تولید شده، Roam نام دارد و یک جعبه مستطیلی کوچک است که مجهز به سلول های باتری لیتیومی بوده و برای ذخیره سازی ۷۰۰ کیلووات ساعت برق کافی است. خروجی Roam برابر با یک کیلووات ساعت الکتریسیته است که برای تامین برق لوازم خانگی کوچک، لامپ های معمولی، سیستم های گرمایشی و غیره کافی است.

Roam با صفحات خورشیدی نیز سازگاری دارد و می توان تا ۴۰۰ وات انرژی اضافی را از این طریق با استفاده از Roam به دست آورد. شارژ Roam از طریق اتصال به برق شهری تنها یک ساعت وقت می برد. استفاده از این وسیله نیاز به ژنراتور یا دیگر منابع تامین برق را برطرف می کند. هنوز قیمت و زمان عرضه Roam اعلام نشده است.