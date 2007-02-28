کاهش بهای نفت به زیر 60 دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بهای نفت برای نخستین بار طی یک هفته اخیر به علت افت قابل توجه بازارهای بورس در سطح جهان که کاهش رشد اقتصادی و مصرف سوخت را نوید می‌دهد، کاهش یافت.

صبح چهارشنبه در تالار معاملات الکترونیک بورس نیویورک در سنگاپور بهای نفت خام برای تحویل در ماه آوریل 1.54 دلار کاهش یافت و به 59.9 دلار رسید که بیشترین میزان کاهش در یک روز طی یک هفته اخیر محسوب می‌شود.

در بورس لندن نیز بهای نفت برنت برای تحویل در ماه آوریل با 1.1 دلار کاهش به 60.2 دلار رسیده است.

به دنبال انتشار اخبار مربوط به افزایش رشد اقتصادی چین که دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت دنیا است، بهای نفت پایه آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه بورس نیویورک تا 62.25 دلار نیز بالا رفته بود که بالاترین سطح آن از ابتدای سال 2007 محسوب می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است مصرف نفت خام چین از سطح فعلی 7.1 میلیون بشکه در روز تا سال 2011 با 32 درصد رشد به 9.4 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.

سقوط بورس‌های شاخص در آمریکا و آسیا نیز بر بازار نفت اثر گذاشته و در کاهش قابل توجه بهای نفت در معاملات امروز موثر بوده است.