دولت های اروپایی درباره درخواست ترامپ تصمیم گیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست روز گذشته وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل اظهار داشت: اتحادیه اروپا هنوز تصمیمی درباره درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پذیرش اسیران داعش از سوی کشورهای اروپایی اتخاذ نکرده است.

موگرینی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: هر کدام از کشورهای اروپایی باید درباره این درخواست تصمیم گیری کنند و این امری نیست که اتحادیه اروپا بتواند به کشورهای عضو ابلاغیه دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت: تاکنون برخی از کشورهای اروپایی موضع خود را در قبال درخواست رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده و به آن پاسخ منفی داده اند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۲ پیام توییتری پی‌ در پی از انگلیس، فرانسه، آلمان و دیگر متحدان اروپاییِ خود خواسته بود فکری به حال ۸۰۰ تبعه داعشی که به دست نیروهای آمریکایی اسیر شده‌ اند، بکنند چرا که در غیر این صورت آنها را آزاد خواهد کرد!

وی در یکی از این توییت‎ها مدعی شد: آمریکا نمی‌خواهد شاهد نفوذ این داعشی‌ها در اروپا باشد چرا که به هرحال بعد از شکست، نخستین مقصد آنها اروپا خواهد بود. نوبت دیگران است که قدم پیش گذاشته و کاری را که از عهده‌اش برمی‎آیند به عهده بگیرند.