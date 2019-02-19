افزایش ۳ برابری کشت کلزا در استان ایلام

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با محوریت شهرستان های دهلران و مهران و با افزایش سه برابری کشت این محصول یکی از استان های پیش رو در کشت دانه روغنی کلزا است.

وی افزود: بیش از ۱۰ هزار و ۵۱۵ هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته است که پیش بینی می شود از این سطح بیش از ۲۰ هزار تن در سال جاری محصول کلزا برای اولین بار تولید شود.

اقدسی عنوان کرد: از این میزان شهرستان دهلران رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، بیش از شش هزار هکتار از اراضی شهرستان دهلران به کشت کلزا اختصاص داده شده و برآورد می شود بیش از ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ایلام افزود: حدود ۸۰ درصد تولید محصول کلزای استان در دهلران تولید می شود.

وی گفت: کلزا در بین دانه های روغنی از درصد روغن مرغوب تری برخوردار است و بین ۴۰ تا ۴۶ درصد روغن دارد، با این وجود کشورمان هنوز در تولید روغن خوراکی خودکفا نشده است.