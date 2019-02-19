توضیحات «محمدعلی الحوثی» درباره برخی بندهای توافق «استکهلم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی «العهد»، «محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به برخی جزئیات موجود در توافق سوئد اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، الحوثی در این خصوص گفت: مرحله اول اجرایی کردن توافق سوئد شامل دو گام اصلی و اساسی می شود.

وی همچنین اظهار داشت: در گام اول نیروهای نظامی وابسته به دولت نجات ملی باید از بنادر «الصلیف» و «رأس عیسی» عقب نشینی کنند.

الحوثی ادامه داد: در گام دوم، این نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی هستند که باید از مثلث «کیلو ۷» به سمت شرق «مطاحن دریای سرخ» در «کیلو ۱» عقب نشینی کنند.