۱۵۸ واحد صنعتی استان سمنان در بخش خودرو فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح سهشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران بابیان اینکه ۱۰۰واحد صنعتی استان سمنان در بخش خودرو فعالیت دارند، تأکید کرد: از ۹ هزار و ۱۸۵ قطعه خودروی شناسنامهدار ۷۸۸ نوع قطعه خودرو در این استان تولید میشود.
وی بابیان اینکه ۵۸ واحد صنعتی تولیدکننده قطعات خودرو بهصورت مستقل در استان سمنان دارای پروانه بهرهبرداری هستند، ابراز کرد: ۱۰۰ واحد تولیدی نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش صنعت خودرو فعال هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه تولید انواع خودروهای سبک و سنگین زمینه فعالیت خوبی در سطح استان دارد، تأکید کرد: انواع خودروهای سنگین از قبیل ماشینآلات راهسازی چون لودر، کامیونت و کامیون، اتوبوس شهری و بینشهری و حتی سواری در سمنان تولید میشود.
اسودی بابیان اینکه خودروسازی در سطح استان سمنان دارای پیشرفت خوبی بوده است، بیان کرد: خوشبختانه توان تولید انواع قطعات و بهخصوص در حوزه اتوبوس بینشهری و شهری در این استان بهخوبی وجود دارد.
وی در دیگر بخش سخنان خود افزود: خودروسازی تنها ظرفیت موجود در استان سمنان نیست و لذا درصدد هستیم تا یک واحد از دو واحد تولیدی کشور در زمینه تولید سلول های خورشیدی را در استان راه اندازی کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه انرژی پاک یکی از مزیتهای استان است، گفت: حجم بالایی از انرژی مطلوب صنعت و تولید در این استان میتواند از طریق انرژیهای پاک تامین شود.
اسودی بیان کرد: در بخش تولید مواد شوینده و پودرهای شوینده نیز استان سمنان دارای واحدهای تولیدی و برندهای مطرح درسطح کشور است که این امر نیز میتواند زمینه صادرات و ارز آوری خوبی را برای کشور مهیا کند.
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