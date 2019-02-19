سالن ورزشی چوبیندر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی صفری شهردار قزوین، نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری و محمد قاسمی دادستان سالن سرپوشیده ورزشی چند منظوره در ناحیه منفصل چوبیندر به بهره برداری رسید.

این سالن که به نام شهید دکتر محمود رفیعی نامگذاری شده با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ساخته شده است.

چوبیندر از نواحی منفصل شهری است که ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد.

این سالن با ۳۰۰۰ متر مربع مساحت دارای ۱۲۰۰ متر زیربناست.