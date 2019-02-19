ایران کشور فقیری نیست/ ضرورت تقویت خودباوری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح سه‌شنبه در ادامه سفر دوروزه خود به سمنان و حاشیه دیدار با مردم منطقه جنوب شهر سمنان و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، بابیان اینکه ایران اسلامی کشوری غنی از منابع است که هرگز نباید آن را فقیر دانست، ابراز کرد: یکی از دلایل برخی مشکلات اقتصادی موجود در کشور عدم وجود روحیه خودباوری است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم روحیه خودباوری را در بین اقشار مختلف مردم به‌خصوص جوانان تقویت کنیم قطعاً بسیاری از مشکلاتمان رفع خواهد شد.

استمرار انقلاب اسلامی درگرو حضور مردم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش مردم در تداوم انقلاب اسلامی، بیان کرد: مردم هرکجا پای‌کار بوده‌اند نشان داده‌اند که می‌توانند موفقیت‌های بزرگی را کسب کنند لیکن باید گفت استمرار انقلاب اسلامی و بقای حیات انقلاب اسلامی درگرو همین حضور مردم است.

غیب پرور با طرح این پرسش که راهپیمایی ۲۲ بهمن گذشته اگر بدون حضور مردم برگزار می‌شد چه چیزی رخ می‌داد؟ ابراز کرد: مردم پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی هستند و امروز نیز شاهدیم برای رفع مشکلات درصحنه حضور دارند.

وی همچنین بابیان اینکه نمونه این امر تهیه جهاز برای نوعروسان نیازمند است که مشارکت‌های مردم آن‌قدر بالا است که دیگر نمی‌توان آمار دقیقی از آن را در سطح کشور ارائه کرد، گفت: ۴۰ سری جهیزیه هرکدام به ارزش ۱۲ میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند توسط مردم نیک‌اندیش سمنان تهیه و در بین نوعروسان توزیع می‌شود.

مردم به سپاه اعتماد دارند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: موضوع مورد تأکید ما این است که بسیج و یا سپاه هیچ نقشی در تهیه مالی این اقلام جهیزیه نداشته و فقط مشارکت‌های مردمی و نیک‌اندیشی مردم متدین در سراسر کشور سبب می‌شود تا این بسته‌ها تهیه شود که جای قدردانی دارد.

غیب پرور افزود: این بسته‌های حمایتی اعم از جهاز و ... توسط مردم تهیه می‌شود و فقط مردم به سپاه اعتماد دارند که این امر البته بزرگ‌ترین سرمایه این نیروی خدایی است.

وی در ادامه گفت: راهبرد اساسی ما در دوران دوساله بسیج خدمت به مردم است که بر همین اساس گروه‌های جهادی و محله‌های اسلامی راداریم و تلاش ما این است که سایر خدمات مانند تهیه جهیزیه، خدمات پزشکی، عمرانی، فرهنگی نیز در ریل خدمت به مردم باشد.