افزایش 7 دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، روز گذشته بهای طلا در بازارهای جهانی به علت اثرپذیری از افت شدید بورس‌های آسیایی تا سطح 663 دلار سقوط کرد اما امروز به دنبال هجوم تاجران برای خرید طلا، بهای آن مجددا تا 670 دلار افزایش یافت.

بهای طلا طی روزهای اخیر تحت تاثیر افزایش بهای نفت روند صعودی قابل توجهی در پیش گرفته بود و کاهش ارزش دلار نیز در رشد قیمت طلا موثر بود.

روز دوشنبه بهای طلا در بازارهای جهانی به 689 دلار رسید که بالاترین سطح آن در 9 ماه گذشته محسوب می‌شود و تحلیل‌گران معتقد بودند تشدید تنش هسته‌ای ایران می‌تواند با بر هم زدن تعادل بازارهای جهانی، قیمت طلا را از 700 دلار نیز فراتر ببرد.

بهای طلا در ماه مه سال 2006 به بالاترین رکورد 26 سال گذشته یعنی هر اونس 730 دلار رسیده بود اما از آن پس روند نزولی آن آغاز شد و تا کمتر از 600 دلار نیز سقوط کرد ولی مجددا از اوایل ماه فوریه 2007 روند صعود تدریجی آن آغاز شده است.