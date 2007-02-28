دولت با تفکیک نمایشگاه کتاب سعی در کاهش بار ترافیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی پورمحمدی در حاشیه هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ایران ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تفکیک محل برگزاری نمایشگاه کتاب ، با اشاره به اینکه متولی اصلی نمایشگاه در تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد با تقسیم کردن نمایشگاه به دو قسمت خارجی و داخلی سعی در کاهش بار ترافیکی این نمایشگاه دارد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ در جهت همکاری با مجموعه ترافیکی کشور این نمایشگاه را به مصلی انتقال داده است ریال افزود: این تقسیم بندی باعث آرامش بیسشتر می شود و مشکلات ترافیک این نمایشگاه حل می شود و ما باید از وزارت فرهنگ و ارشاد نیز متشکر باشیم.

وی در خصوص مخالفت شهرداری تهران با این انتقال ، تاکید کرد: مشکل ترافیک همه را رنج می دهد و شهرداری هم همت کرده است و نمایشگاه را به شهر آفتاب منتقل کرده و امیدواریم چنانچه آقای قالیباف قول داده اند طی دو سه سال آینده این مجموعه آماده شود.

پورمحمدی در پاسخ به اینکه چرا در این خصوص نظر مدیریت شهری را نخواسته اند ، گفت: برگزاری نمایشگاه به برگزار کننده آن مربوط است و می تواند در هر مجموعه ای آن را ارائه دهد.

وی در خصوص برنامه های نوروزی برای ایجاد امنیت نیز گفت: پلیس به کمک بسیج آماده انجام مسئولیت است و تمام نیروی انتظامی کشور در آماده باش کامل به سر می برد.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اهداف تبصره 13 افزود: در صورت تامین اعتبارات از طرف مجلس می توانیم در 5 سال آینده حمل و نقل همگانی را به 65 در صد کل حمل و نقل در کشور برسانیم.