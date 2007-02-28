برای بازگشت به تیم ملی تصمیمی نگرفته ام

دباغیان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هیچ کدام از مسئولین فدراسیون کاراته در این رابطه با من صحبتی نکرد ه اند ، ضمن اینکه به هیچ عنوان به این موضوع فکر نکرده ام البته اینکه چرا خواجه حسینی ادامه نداد خود جای سئوال دارد. من جواب این سئوال را در فرصتی مناسب خواهم داد.

سرمربی سابق تیم ملی در مورد علت حضور در مسابقات انتخابی گفت: اینکه گفته اند برای صحبت با مسئولان فدراسیون در انتخابی حضور یافته ام به هیچ وجه صحت ندارد و کذب محض است . من یک مربی هستم که بیش از 400 شاگرد دارم و طبیعی است برای زیر نظر گرفتن عملکرد شاگردان خود در سالن حضور داشته باشم. مدتی آنها را به دلیل حضور در تیم ملی رها کرده بودم ولی با کمی توجه توانستیم نایب قهرمان شویم. قطعا جایگاه سابق را خیلی زود کسب خواهیم کرد.

دباغیان در مورد مشکلات اخیر بین فدراسیون و ملی پوشان سابق گفت: فدراسیون به عنوان متولی امر باید هنر حل اختلافات را داشته باشد و با کدخدامنشی مشکل را حل ند ولی متاسفانه خود آقایان آتش اختلافات راگسترش می دهند. این گونه مسائل تنها به کاراته ضربه می زند و بس.

سرمربی سابق تیم ملی در پایان پیرامون مسائل مطرح شده از سوی رییس فدراسیون کاراته در خصوص ملی پوشان گفت: با شنیدن این مسائل تعجب کردم چرا که هیچ کس خانواده خود را متهم نمی کند. این بچه ها سال ها زحمت کشیده و برای این کشور افتخار کسب کرده اند . آنها برای جوانان ما یک الگو هستند و قطعا اگر مشکل داشتند نمی توانستند در کار خود موفق باشند.