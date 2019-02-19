فعالیت۸۰مرکز درمانی اعتیاد در خراسان جنوبی/۱۳هزار نفر تحت درمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح سه شنبه در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: خداوند دو موهبت الهی شامل امنیت و سلامت را برای بشریت به ارمغان آورده که باید در نظام جمهوری اسلامی آن را قدر بدانیم.

وی بابیان اینکه اگر امنیت نباشد، سلامت هم وجود ندارد، اظهار کرد: خوشبختانه به واسطه شرف و غیرت سبز پوشان در نیروی انتظامی، نیروهای سپاه و سربازان گمنام امام زمان در خراسان جنوبی و دیگر استان‌ها شاهد امنیت پایداری هستیم.

زندی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته بیان کرد: واگذاری محل‌های معین در شهر اعم از جاده سلامت و خانه‌های محله توسط شهرداری به سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از مصوبات بود که انجام‌شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تشکیل اتاق فکر اشتغال و ارائه طرح نظارت بر سمن‌ها از دیگر مصوبات جلسه گذشته بود که اجرایی شده است.

زندی از فعالیت ۸۰ مرکز درمانی اعتیاد در خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۷۵۰ نفر در این مراکز تحت درمان هستند.

وی بابیان اینکه بخش اعظمی از معتادین شاغل بوده‌اند، بیان کرد: یکی از مشکلات جدی پیش روی بهبودیافتگان اعتیاد این است که مقبولیت اجتماعی ندارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تأکید کرد: رسانه‌ها و مطبوعات باید در راستای نهادینه کردن مقبولیت اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد تلاش کنند.

زندی خواستار تدوین بانک اطلاعات بهبودیافتگان شد و افزود: در حال حاضر جای خالی بانک اطلاعات بهبودیافتگان از مشکلات اساسی موجود در استان است.

وی بابیان اینکه تفاهم نامه‌ای با مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای اشتغال بهبود یافتگان با سازمان خیریه حضرت رسول بسته‌شده است، گفت: هنوز خیرین به معنای واقعی کلمه در اشتغال معتادین ورود جدی پیدا نکردند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی بیان کرد: در خراسان جنوبی بیش از ۸۶ درصد درمان معتادان را مردم انجام می‌دهند.

زندی اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ سازمان مردم‌نهاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان همکاری می‌کنند.