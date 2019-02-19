نگاه روسیه به بازسازی سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سعید غفاری: سوریه در مسیر بازسازی نیازمند ارتباط با بازارهای مالی جهانی است تا از این رهگذر هم بشار اسد بتواند تسلط خود بر حکومت سوریه را افزایش دهد و هم اینکه نیاز مالی ۴۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی سوریه تامین شود.

اگر روسیه بتواند اروپایی ها را وارد ماجرای بازسازی سوریه کند شرایطی فراهم خواهد شد تا با توجه به تحریم های غرب علیه روسیه، شرکت های روسی بتوانند از طریق سرمایه گذاری کشور های خارجی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در این زمینه البته روسیه در جذب سرمایه اروپاییها و عربستان در سوریه ناکام مانده است اما همچنان به چینی ها امیدوار است.

سران چین معتقد هستند بشار اسد مانعی برای گسترش گروههای اسلامی تندرو محسوب می شود. شاید همین موضوع سبب شد تا دولت چین متعهد شد تا دو میلیارد دلار برای احیای توانایی های صنعتی سوریه اختصاص دهد. مشارکت قابل توجه چین در نمایشگاه بین المللی دمشق نیز نشان دهنده آمادگی این کشور برای سرمایه گذاری در بازسازی سوریه است اما در عین حال عقب نشینی آمریکا از سوریه و تلاش پی در پی آنها برای به دست گرفتن موازنه قوا در مناطق اقیانوس هند و اقیانوس آرام باعث کاهش دادن فعالیت های اقتصادی چین در سوریه شده است.

اما عربستان سعودی هنگامی به سوی سرمایه گذاری و کمک مالی به سوریه اقدام خواهد کرد که مطمئن باشد نوشدارویی برای محدود کردن تسلط ایران بر سوریه است اما بشار اسد به یقین سعودی را بر ایران ترجیح نخواهد داد.

اخبار و منابع رسانه ای مختلف نشان می دهند که برای روسیه تخصیص منابع مالی برای بازسازی سوریه در اولویت قرار دارد و فعالان اقتصادی روسیه بیشترین فعالیت و حضور را در بخش انرژی و ساخت و ساز خواهند داشت.

روسیه در ژانویه ۲۰۱۸ توافق دوجانبه ای را برای انحصار حق برداشت از منابع نفتی و گازی سوریه امضا کرد. سپس در اکتبر همان سال تعهدی را برای همکاری مشترک در زمینه بالا بردن کیفیت تاسیسات تولید نفت امضا کرد.

شرکت های خصوصی روسیه نیز برای سرمایه گذاری در بخش های خصوصی سوریه گامهای مهمی را برداشته اند و قرارداد های مختلفی امضا شده است. قراردادهایی شامل: تولید انرژی در حمص، احداث ریل قطار از فرودگاه دمشق به مرکز شهر و تاسیس کارخانه هایی که نقشی اساسی در آینده سوریه خواهند داشت .

روسها ممکن است در این حوزه تنشهایی با ایران داشته باشند اما بیشترین نگرانی آنها از حضور چینی ها است. در واقع این شرکتهای چینی خواهند بود که سرمایه گذاری شرکتهای روسی در رقابت با آنها محدود می شود.

محدودیت منابع مالی روسیه مانع سرمایه گذاری بیشتر روسیه در سوریه می شود. ایجاد کانال های مالی مشترک بین چین و روسیه ممکن است منابع مالی لازم را برای سوریه تامین کند اما سران کشور روسیه نگران هستند که شرکت های چینی، سرمایه گذاری شرکت های روسیه ای را در رقابت با آنها محدود کنند.

با نگاه به دوران بازسازی در سوریه، دو ملاحظه و پرسش مهم قابل طرح است:

اول: ما با روسها در بازسازی سوریه چگونه هم پیمان خواهیم بود؟ نگاه آنها به هم پیمانی با ما در این حوزه چگونه است؟

دوم: فارغ از هرگونه شعار، ظرفیتهای کلیدی ایران برای بازسازی سوریه چیست؟ آیا ما سناریوها و طرحهای مناسبی را با نگاهی بلندمدت و آینده نگرانه که منافع ایران و محور مقاومت را در بر داشته باشد، آماده کرده ایم؟

کلام آخر: روسها نشان داده اند که طی دو سال اخیر سناریو محور در سوریه اقدام می کنند و این یعنی اینکه خود را برای شرایط مختلف آماده کرده اند.