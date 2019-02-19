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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

حکم بازداشت ۵۳ نظامی ترکیه به ظن همدستی با «فتو»

حکم بازداشت ۵۳ نظامی ترکیه به ظن همدستی با «فتو»

ترکیه حکم بازداشت بیش از ۵۰ نظامی این کشور را به ظن همدستی با رهبر مخالفین دولت آنکارا، صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ترکیه حکم بازداشت ۵۳ نیروی نظامی این کشور را به اتهام همدستی با گروه «فتو» وابسته به فتح‌الله گولن رهبر مخالفین دولت آنکارا صادر کرده است.

عملیات بازداشت در سراسر ترکیه اجرایی خواهد شد و مظنونین متهم به برقراری ارتباط تلفنی با فتو هستند.

گولن متهم به طراحی کودتای نافرجام ترکیه در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ است و از آن تاریخ تاکنون افراد بی‌شماری به اتهام همدستی با وی، از کار برکنار شده یا به زندان افتاده‌اند.

گولن در تبعیدی خودخواسته ساکن آمریکا است و استرداد وی به یکی از موضوعات تنش‌زا میان آنکارا- واشنگتن تبدیل شده است.

کد مطلب 4546529
مریم خرمایی

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