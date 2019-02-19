هر تغییری در آموزش وپرورش زمان بر است/تحول باید همسو باجامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در نشست با مدیران راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سالن معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پررش برگزار شد، گفت: اقدامات این وزارتخانه به دلیل تغییراتی که در جامعه و در بیرون از محیط آموزش‌وپرورش رخ می‌دهد، با چالش مواجه است.

وی با تأکید بر این نکته که آموزش‌وپرورش باید همسو و منطبق با نیازهای فردی و اجتماعی باشد و خودش را سازگار کند، بیان کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد، آموزش‌وپرورش ناکارآمد است و به دلیل تغییرات سریع و گسترده بیرون از مدرسه، آموزش‌وپرورش باید بتواند آموزش‌های خودش را منطبق با نیازها سریع‌تر و با دقت بیشتر تغییر دهد و اگر این اتفاق نیفتد اثربخشی در آموزش‌وپرورش نداریم.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: امروز در معرض این سؤال قرارگرفته‌ایم که چرا دانش آموزان وقتی از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند با ویژگی‌های اجتماعی و ارزش‌ها و مؤلفه‌های موردنیاز جامعه کمتر آشنا هستند و کمتر ملاحظه می‌کنند باید بپذیریم که اگر آموزش‌وپرورش با نیازهای جامعه همسو نشود به موفقیت دست پیدا نمی‌کند.

بطحایی تأکید کرد: باید نیازهای فردی و اجتماعی به‌درستی تشخیص داده شود تا آموزش‌وپرورش بتواند به‌درستی برنامه‌ریزی کند و نتایج اثربخشی داشته باشد.

وی مقاومت در برابر تغییر در آموزش‌وپرورش را زیاد دانست و اظهار کرد: هر تغییری در آموزش‌وپرورش زمان‌بر است و منابع خود را می‌طلبد و سند تحول بنیادین باید با نیازهای فردی و اجتماعی سازگار شود و نگاه ما به تحول همسویی با نیازهای جامعه است.

بطحایی بابیان اینکه یادگیری در مدارس بانشاط، شادمانی و شور و اشتیاق همراه نیست، گفت: به همین دلیل یادگیری غالباً ماندگار نیست و در سطح حافظه محوری باقی می‌ماند.

وی در تشریح محیط مدرسه مطلوب گفت: مدرسه باید به یک محیط سرزنده و بانشاط تبدیل شود و دانش‌آموزان از بودن در مدرسه احساس رضایت و شور و اشتیاق داشته باشند و راه موفقیت این است که مدارس به چنین نشاطی دست پیدا کنند لذا باید مؤلفه‌ها را تغییر دهیم تا به مدرسه مطلوب برسیم.

بطحایی با اشاره به اینکه برای داشتن مدرسه بانشاط اقداماتی صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع آزمون‌ها و کتاب‌های کمک‌درسی بود که به همت همکارانم در آموزش ابتدایی اقدامات خوبی صورت گرفته است. در دوره متوسطه دوم نیز به دلیل وجود کنکور با چالش‌هایی روبرو هستیم که با همکاری وزارت علوم تلاش می‌کنیم تا نقش کنکور کمرنگ‌تر شود.

وی اضافه کرد: کلاس بازی و یادگیری را در هزار مدرسه در ۱۰ استان اخیراً افتتاح کرده ایم تا دانش‌آموزان همراه با یادگیری، بازی و نشاط هم داشته باشند.

بطحایی با اشاره به تغییر و تحولات انجام‌گرفته در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: در دوره ابتدایی در مدارسی که شرایط مهیا و امکان‌پذیر است، دانش آموزان تکالیف آموزشی را با نظارت معلم در مدرسه انجام دهند و در خانه تکالیف مهارتی خواهند داشت.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تحول گفت: در روش اداره آموزش‌وپرورش باید تحول رخ دهد و مدارس از تمرکز دور شوند تا مدرسه بتواند مستقل از واحدهای بالاتر تصمیم‌گیری کند و به شایستگی و صلاحیت‌های لازم در امر آموزش دست یابد لذا باید تلاش ‌کنیم مدیریت مبتنی بر مدرسه اجرا شود.