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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

با حضور ۳۰ تیم؛

مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور در ایلام آغاز شد

مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور در ایلام آغاز شد

ایلام - مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور با حضور ۳۰ تیم در ایلام آغاز شد.

رئیس هیئت پرورش اندام ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات پرس سینه باشگاه های کشور به مناسبت دهه فجر و انتخابیه تیم ملی از دیروز با حضور تیم های و قهرمانان کشوری در استان در حال برگزاری است.

محسن پیری افزود: تعداد نفرات شرکت کننده در این مسابقات ۴۰۰ نفر ورزشکار و  در حدود ۳۰ تیم در این مسابقات حضور دارند.

وی گفت: این مسابقات از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و ورزشکاران قدرتی کار زیادی در سراسر ایران در این رشته ورزشی شرکت دارند.

این دوره از مسابقات قهرمانی پرس سینه کشور از ۲۹ بهمن لغایت ۳ اسفند به مدت ۵ روز به میزبانی استان ایلام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4546535

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