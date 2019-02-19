مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور در ایلام آغاز شد

رئیس هیئت پرورش اندام ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات پرس سینه باشگاه های کشور به مناسبت دهه فجر و انتخابیه تیم ملی از دیروز با حضور تیم های و قهرمانان کشوری در استان در حال برگزاری است.

محسن پیری افزود: تعداد نفرات شرکت کننده در این مسابقات ۴۰۰ نفر ورزشکار و در حدود ۳۰ تیم در این مسابقات حضور دارند.

وی گفت: این مسابقات از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و ورزشکاران قدرتی کار زیادی در سراسر ایران در این رشته ورزشی شرکت دارند.

این دوره از مسابقات قهرمانی پرس سینه کشور از ۲۹ بهمن لغایت ۳ اسفند به مدت ۵ روز به میزبانی استان ایلام برگزار خواهد شد.