به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه، بر لزوم درک و شناخت شرایط حساس و خاص کشور تأکید و تصریح کرد: باید شرایط سخت کشور را توأم با امیدواری دادن به مردم به درستی تبیین کنیم و در عین حال بدانیم که راه برگشتی نداریم.
وی مذاکره با دشمنان را بی فایده توصیف و تصریح کرد: آنها یک روز هستهای را بهانه میکنند، روز دیگر دم از حقوق بشر میزنند و روزی دیگر نیز موضوع فلسطین و اسرائیل را پیش خواهند کشید.
این استاد سطوح عالی حوزه با بیان این که باید بدانیم بهانه جوییهای دشمنان تمامی ندارد، اظهار داشت: تعجب میکنیم از کسانی که در گوشه و کنار از مذاکره دم میزنند، اما به این واقعیات توجه ندارند که آنها هر روز موضوع جدیدی را بهانه میکنند و خواسته هایشان نیز تمامی ندارد.
وی تنها راه در برابر دشمنان را مقاومت و پایداری دانسته و افزود: قرآن کریم تصریح میکند «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم» این آیه شریفه به ما نشان میدهد که باید روز به روز به لحاظ دفاعی و نظامی آمادگی خود را بالا ببریم و تجهیزات خود را به روز کنیم تا دشمن از حمله به ما بترسد.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: به دلیل همین اقتدار و توانمندی ما است که دشمنان امروز گزینه نظامی را فراموش کردهاند، متوسل شدن دشمنان به تروریستها و انجام حرکات مذبوحانه همچون حادثه اخیر در سیستان و بلوچستان ذلیلانه ترین راه است.
وی با تأکید بر این که ما هم باید قوی شویم و هم اقتدار خود را به رخ دشمنان بکشانیم، اظهار داشت: ما دنبال حمله به هیچ کشوری نیستم، جنگ طلب و توسعه طلب هم نیستیم؛ اما برای حفظ و دفاع از خود این تجهیزات و بیش از آن را لازم داریم.
این مرجع تقلید شیعیان حفظ اقتدار دفاعی و نظامی را دارای منشأ قرآنی و روایی دانسته و در این باره توصیههای مهمی خطاب به مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح ارائه کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایت تروریستها در سیستان و بلوچستان و ابراز تأسف از شهادت شماری از پاسداران، بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و نیز کاهش تلفات تأکید کرد.
آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم اطلاع رسانی دستاوردها و فعالیتهای نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: این خبر رسانی باعث میشود که هم مردم امیدوار شوند و هم حساب کار دست دشمنان بیاید.
نظر شما